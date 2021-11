Osdorf

Auftrieb am Dorfplatz Osdorf. Hier, wo die öffentlichen Busse in die Wendeschleife einfahren und die Eiche samt Sitzbänken und Ehrenmal umrunden, ist jetzt ein Verkehrsknotenpunkt der klimafreundlicheren Art. Die Kiel-Region hat Osdorf ein Konzept dafür geschrieben. Die Gemeinde hat es mit viel öffentlichem Fördergeld umgesetzt. Mobilitätsstation heißt der Platz jetzt offiziell. Lokalpolitik, Kiel-Region und Zuschussgeber haben ihn mit den Bürgern und der Feuerwehr, die Bratwurst und Punsch reichte, eingeweiht.

Der Begriff Mobilitätsstation klingt sperrig. Was dahinter steckt, will genau das nicht sein. Neben vermehrten Busankünften und -abfahrten des öffentlichen Rendsburg-Eckernförder Nahverkehrs ist das Umsteigen vom Fahrrad in Busse oder das Mitfahren im Wagen von Menschen, die ohnehin auf dem Weg sind, Programm. Es gibt dafür ausreichend viele neue Fahrradbügel. Die Bushaltestelle an sich ist jetzt barrierefrei und tauglich für Rollis ebenso wie Kinderwagen.

Das kostenfreie schnelle WLAN macht hier das Surfen im Netz oder Online-Fahrplan-Auskünfte über Osdorf hinaus zum Kinderspiel. An der für Motorisierte gut einsehbaren Mitfahrbank stellt man fürs Trampen das gewünschte Fahrtziel ein. Und ganz wichtig: Das geräumige Buswartehäuschen, das seit Jahren Kultstatus hat, ist innen wie außen aufgehübscht und heller, sodass eventuelle Wartezeiten nicht mehr zur Qual werden, falls es weht und regnet.

Viel mehr als eine Bushaltestelle, von der man barrierefrei im Stundenrhythmus nach Altenholz und Kiel sowie nach Gettorf kommt: die neue Mobilitätsstation Osdorf. Quelle: Cornelia D. Mueller

Dörpsmobil Osdorf kam wegen Corona nicht in Fahrt

Tatsächlich hielten die Busse auch bisher an dieser Stelle. Aber die Ausstattung war weniger komfortabel. Auch die schicke Mitfahrbank und WLAN gab es nicht. Dass der niedliche Fachwerk-Unterstand momentan eine ganz besondere Rolle spielen dürfte, steht auf einem anderen Blatt: Im neu organisierten Taktverkehr der Busse hakt es noch, sodass Fahrgäste oft mehr Wartezeit haben, als die Fahrpläne angeben. Das aber, versprachen Kreis und Dienstleister Autokraft kürzlich, soll bald Vergangenheit sein.

Etwas anderes gibt es noch nicht an der neuen Mobilitätsstation, „aber es kommt in absehbarer Zeit“, betont Bürgermeister Helge Kohrt (SPD), und zwar das Osdorfer E-Dörpsmobil. Für das von der Gemeinde beschlossene Car-Sharing-Projekt mit E-Ladestation ist auf dem kleinen Parkplatz vis-à-vis vom Bushalt noch Raum. „Durch Corona sind wir im Verzug“, sagt er. Im größeren Nachbarort Gettorf und in Schwedeneck rollen Elektromobile der Dörpsmobilvereine bereits und werden nachgefragt.

Die Kiel-Region hat sich vorgenommen, über die Landeshauptstadt hinaus ein Netz Mobilitätsstationen zu unterstützen, um den Autoverkehr zu verringern und dem nachhaltigen Transport Vorfahrt zu geben. Geschäftsführerin Ulrike Schrabback: „Die Stationen sind wichtige Bausteine auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität.“

Zur Galerie Hier sehen Sie mehr Bilder von der Einweihung der Mobilitätsstation Osdorf.

Auch Preetz und Borgstedt bekommen Mobilitätsstationen

In Kiel, in Oppendorf am östlichen Kieler Stadtrand sowie in Hamdorf gibt es solche Stationen schon. In Preetz und Borgstedt sind 2022 welche geplant. Schrabback: „Sie sind größer als diese hier. Aber Osdorf hat rundherum fast alles, was man in einem Ort dieser Größe braucht. Das ist ein Plus.“ So kann man am Osdorfer Knotenpunkt auch einkaufen und Postangelegenheiten erledigen. Nebenan sind der kleine Supermarkt und die Postfiliale. Schräg gegenüber ist die Fleischerei mit Mittagstisch, ein paar Schritte weiter die Bäckerei. In Sichtweite befinden sich zwei Gasthöfe sowie Arztpraxen.

Die Aufwertung des Dorfmittelpunkts war nicht gratis zu haben. Zunächst musste Osdorf die Haltestelle barrierefrei umbauen lassen. Von den 30 000 Euro Kosten übernahm der Kreis die Hälfte. Dieser Baustein war Voraussetzung. Alle weiteren Maßnahmen (inklusive Konzept, aber ohne WLAN) summierten sich auf 18 000 Euro. 80 Prozent förderte die Aktivregion Eckernförder Bucht aus dem Regionalbudget.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für das bürgerfreundliche #SH_WLAN, hinter dem unter anderem die Sparkassen als Sponsor stecken, hatte Osdorf einen Gutschein über 15 000 Euro erhalten. Damit kann und konnte die Gemeinde mehrere #SH_WLAN-Punkte im Ort ausrüsten. „Ich bin sehr froh, dass Osdorf jetzt in Sachen Mobilität ein Vorreiter sein darf“, resümierte der Bürgermeister bei der Einweihung, bevor der das symbolische rote Band um die Info- und WLAN-Säule durchschnitt.