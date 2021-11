Reesdorf

Mit 165 Einwohnerinnen und Einwohnern gehört Reesdorf zu den Kleinstgemeinden im Amt Bordesholm – am 16. November will der Ort das Planungsverfahren für ein neues Baugebiet mit zehn Grundstücken am „Achterhof“ anschieben. Das Außergewöhnliche an der Entscheidung, die im Dorf nicht unumstritten ist: Nur drei der sieben Gemeindevertreter entschieden über den Aufstellungsbeschluss eines B-Plans. Vier Mandatsträger, darunter Bürgermeister Bernd Jamrath, Stellvertreterin Laura Dreier und der zweite Stellvertreter Dirk Hinz-Reese, sind befangen. Carola Müller-Tilich darf ebenfalls nicht an der Beratung teilnehmen.

Nur drei Gemeindevertreter – Andreas Evers, Hartmut Kendziorra und Jormar Gruitrooy – werden entscheiden, ob die Baugebietsplanung angeschoben wird. Diesen Sonderfall hat die Gemeindeordnung vorgesehen, denn eigentlich ist eine Gemeindevertretung nur beschlussfähig, wenn mindestens 50 Prozent der Mandatsträger anwesend ist. In der Sitzung muss aber ein dritter stellvertretender Bürgermeister eigens für diese Beratung und Entscheidung gewählt werden.

Laut Bürgermeister Bernd Jamrath ist das Baugebiet 2013 mit dem Flächennutzungsplan zusammen entwickelt worden. „Damals hat die Landesplanungsbehörde die Realisierung abgelehnt, weil das Dorf sein Kontingent an Bauflächen bereits erreicht hatte.“ In der Gemeinde gibt es vor allem von Einheimischen eine starke Nachfrage nach Baugrundstücken.

Zurzeit ist der Achterhof eine Privatstraße. Quelle: Frank Scheer

Nach dem jetzigen Stand wird der Gemeinde Reesdorf bis 2030 ein wohnbaulicher Entwicklungsrahmen von 15 Prozent zugestanden – danach könnte der Ort um zehn Bauflächen wachsen. In einer Studie ist untersucht worden, ob eine Bebauung in Frage kommt. Das Planungsbüro hat nach Angaben von Jamrath die Fläche auch als geeignet charakterisiert. „Es finden aber nicht alle das Vorhaben gut“, räumte der Gemeindechef ein. Ob die Bauplanungsverfahren eingeleitet wird, darüber entschieden die drei nicht befangenen Gemeindevertreter.

In Bordesholm ist noch kein Neubaugebiet im Gespräch

Im gesamten Amt Bordesholm gibt es momentan kein großes Neubaugebiet mehr. Der Bereich wird als Standort aber stark nachgefragt. Im Zentralort Bordesholm gibt es bereits seit 2019 kein zusammenhängendes Baugebiet mehr. Damals ist die Tegelkuhle erschlossen worden und war ziemlich schnell ausverkauft – seitdem wird der Innenbereich verstärkt verdichtet. Im September 2017 war bei einem Bürgerentscheid eine geplante Bebauung des Veranstaltungsplatzes an der Landesstraße 318 von einer knappen Mehrheit gestoppt worden. Die FDP in Bordesholm hatte im Oktober bei der Debatte über das Ortsentwicklungskonzept (OEK) angekündigt, einen neuen Anlauf für die Bebauung des Festplatzes starten zu wollen. In einer OEK-Umfrage hatten Einwohnerinnen und Einwohner die hohen Kauf- und Mietpreise von Immobilien kritisiert und sich mehr barrierefreie Wohnungen sowie Wohnformen für verschiedene Zielgruppen gewünscht.

In Wattenbek und Brügge sollen neue Wohngebiet erschlossen werden

In den Nachbarorten Bordesholms passiert dagegen aber eine Menge. Nach einem Bürgerentscheid in diesem Jahr zugunsten eines Wohngebiets soll in Wattenbek am Ende des Grünen Weges ein Neubaugebiet mit 21 Bauplätzen und vier Mietshäusern mit jeweils vier Wohnungen entstehen. „Die Grundstücke gehen an Wattenbeker auf der Vormerkliste“, betonte der Investor Hans-Joachim Wittorf. Bis Mitte Dezember werde darüber entschieden. Es lohnt sich im Moment nicht, sich noch um ein Grundstück zu bewerben. Mit dem Erschließungsbeginn rechnet Wittorf im ersten Quartal 2022. Der Hochbau soll im Sommer 2022 beginnen.

In Brügge sind 41 Einheiten am Oberdorf geplant. Ob es bei der Höhe der Wohneinheiten, die die Investoren vorgeschlagen haben, bleibt, hat die Gemeinde noch nicht entschieden. Die Realisierung könnte 2023 beginnen. Zudem plant die Gemeinde Grevenkrug am Ortseingang ein neues Baugebiet. Im Februar 2021 hatte Gemeindechef Klaus Gronau verkündet, dass die Anzahl von neun auf sechs Bauplätze reduziert worden war. „Mittelfristig ist da mit einer veränderten Planung zu rechnen“, so der Bürgermeister. Die Kommune ist da vom Eigentümer abhängig.