Rumohr

„Wenn ein Ehepartner wegläuft und der andere möchte das verhindern, dann muss er sich doch bemühen. Dann strengt man sich doch an. Das kann ich beim Amt Molfsee in den vergangenen drei Monaten nicht feststellen“, erklärte Birger Sötje (KWG) am Montagabend während der Sitzung der Gemeindevertretung.

Erneut war das Thema Ausamtung der Gemeinde Rumohr auf der Tagesordnung, erneut gab es offenbar keine guten Nachrichten, was die Zusammenarbeit mit dem Amt Molfsee angeht. Und daher wählte der Finanzausschussvorsitzende eben den Vergleich mit einem Ehepaar, bei dem es nicht mehr so richtig gut läuft, um deutlich zu machen, wie man sich fühlt.

Denn genau das ist seit fast zwei Jahren der Fall, immer wieder gibt es Kritik aus den Gemeinden Rumohr und Schierensee an der Zusammenarbeit mit dem Amt Molfsee. Dabei geht es unter anderem um die Themen Kostenentwicklung Verwaltung, Zusammenarbeit interkommunaler Gewerbegebiete, Kooperationen mit anderen Verwaltungen und vieles mehr.

Dabei betonte Bürgermeister Thomas Langmaack (KWG) erneut: „Es geht nicht um Fehler aus der Vergangenheit in Sachbereichen, es geht um langfristige Perspektiven. Flintbek hat vieles abgearbeitet, wo das Amt Molfsee noch immer vorsteht, beispielsweise die Doppik.“

Amt Molfsee hat seine Hausaufgaben nicht gemacht

Ähnlich argumentierte Sötje: „Das Amt Flintbek hat in vielen Bereichen seine Hausaufgaben gemacht, Molfsee nicht. Mit dem Antrag haben wir den Ball ins Rollen gebracht.“

Dazu kam dann auch noch aktuelle Kritik: Weder Molfsees Amtsvorsteher Manfred Tank, noch Molfsees Verwaltungschef Timo Boss waren vor Ort – man hätte sich das aber aus den Reihen der Rumohrer Kommunalpolitik gewünscht.

Wer allerdings Gast der Sitzung war: Bürgermeister Manfred Kaiser aus Schierensee, der zweiten Gemeinde, die an einer Umamtung von Molfsee nach Flintbek starkes Interesse hat.

Manfred Kaiser: „Es gibt kein Zurück“

Und auch er hatte noch etwas zu sagen: „Auch unsere Erfahrungen in den vergangenen Monaten sind nicht besser geworden. Es gibt kein Zurück“, betonte Kaiser.

Auch im Amt Flintbek wurde bereits grünes Licht für die beiden Gemeinden gegeben, auch wird in der Gemeindevertretung Flintbek am Donnerstag, 24. März, ein entsprechender Beschlussvorschlag diskutiert. In Rumohr standen die Zeichen am Montagabend auf Kurs Flintbek: Einstimmig wurde beschlossen, ein entsprechendes Schreiben an das Innenministerium zu richten.