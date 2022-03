Umwelttechnikerin Hanna Böhnert referiert in der Gemeindebücherei Flintbek über nachhaltiges und tierfreundliches Gärtnern. Das Thema Nachhaltigkeit steht im Fokus der Büchereiaktivitäten.

Samen-Bibliothek und nachhaltiges Gärtnern in der Gemeindebücherei

Von Sorka Eixmann