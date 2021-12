Bordesholm/Rendsburg

In den Gemeinden zerbrechen sich derzeit die Kirchenvorstände die Köpfe, ob in diesem Jahr Gottesdienste an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen in Präsenz in Gotteshäusern gefeiert werden können. Eine einheitliche Regelung gibt es bislang nicht. Von Präsenzgottesdiensten mit strengen Corona-Regeln und Maskenpflicht bis zu Open-Air-Feiern, Live-Stream-Angeboten im Internet, mobiler Kirche auf Fahrzeugen oder der Weihnachtsbotschaft per Rundbrief ist vieles möglich.

Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde: Aktuelle Planung nur „Momentaufnahme“

Im ersten Corona-Jahr 2020 haben die Kirchen bereits Erfahrungen gesammelt. Und die machen eines deutlich: Was heute bereits geplant ist, kann nur eine „Momentaufnahme“ sein, sagt Susanne van den Bergh, Pressesprecherin des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde. Aktuell habe noch keine der 33 Gemeinden ihre Weihnachtsgottesdienste abgesagt. Allerdings sei klar, dass die jeweiligen Konzepte an sich verändernde Rahmenbedingungen durch die Pandemie angepasst werden müssten. Deswegen veröffentlicht der Kirchenkreis auf seiner Homepage eine Liste unter www.kkre.de/aktuelles/weihnachten-im-kirchenkreis.

Empfehlung der Nordkirche: Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr nutzen

So vielen Menschen wie möglich sollen Weihnachtsgottesdienste zugänglich gemacht werden, so van den Bergh, „aber wir als Kirche haben auch eine Verantwortung für die Menschen, die zu uns kommen.“ Der Kirchenkreis hat den Vorständen in den Gemeinden, die letztendlich entscheiden, Handlungsempfehlungen der Nordkirche an die Hand gegeben. Das soll helfen, die seelischen, geistlichen Bedürfnisse und die Erfordernisse des Gesundheitsschutzes unter einen Hut zu bringen. Sie verweist darin auf die vielfältigen, kreativen Formen für Weihnachtsfeiern, die im vergangenen Jahr erdacht und umgesetzt wurden, zu Hause und in der Kirche.

Außerdem hat die Nordkirche 2,1 Millionen Broschüren drucken lassen. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt sagt: „Wie auch immer sich die Menschen entscheiden: Damit wir Weihnachten auch zu Hause feiern können, haben wir ein Andachts- und Liedheft auf den Weg gebracht, welches als Zeitungsbeilage zu den Menschen kommt.“ Es soll am 23. Dezember den Tageszeitungen in der Region beiliegen. Über einen QR-Code können Gläubige mit dem Smartphone zusätzlich der Andacht als Podcast auf Spotify und iTunes folgen. Sie wird von der Landeskirche Hannovers für den Norden beigesteuert.

In den Kirchengemeinden wird über Gottesdienste diskutiert

In der Region sind die Planungen für die Feiertage in einigen Gemeinden schon weit fortgeschritten oder die Diskussionen zumindest in vollem Gange. In Flintbek etwa soll eine Entscheidung noch an diesem Mittwoch fallen. Bei Redaktionsschluss war noch offen, ob es einen Präsenzgottesdienst am Heiligen Abend geben wird.

Gemeinderat in Molfsee will Gottesdienste live übertragen

In Molfsee wird der Kirchengemeinderat am Montagabend, 13. Dezember, tagen. „Dabei sollen alle offenen Fragen geklärt werden“, sagte Ulf Daude auf Nachfrage. Fest steht, dass auf jeden Fall wieder Gottesdienste live übertragen werden: „Besonders für die Menschen, die ihre Kontakte lieber gering halten“, so Daude. Aber auch Präsenzveranstaltungen seien nicht ausgeschlossen.

Christus-Kirche in Kronshagen feiert in Präsenz

Die Christus-Kirche in Kronshagen lädt am Heiligabend, Freitag, 24. Dezember, um 14 Uhr zum Gottesdienst mit Krippenspiel und um 23 Uhr zum Christnacht-Gottesdienst. Die Besucherzahl ist bei beiden Gottesdiensten auf jeweils 200 Gäste beschränkt. Bei beiden Veranstaltungen ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Für die Gottesdienste in der Christus-Kirche gilt an Heiligabend die 3G-Regel. Nachweise und Personalausweis werden am Eingang kontrolliert. Die Christvesper in Ottendorf am Heiligabend ist um 15 Uhr als Open-Air-Gottesdienst geplant. Die Kirchengemeinde veröffentlicht die jeweils geltenden Hygienevorschriften auf der Internetseite christusgemeinde-kronshagen.de.

Leere Bänke in der Klosterkirche in Bordesholm 2020. Auch in diesem Jahr soll ein Open-Air-Gottesdienst auf dem Lindenplatz gefeiert werden. Quelle: Frank Scheer

Open-air statt Gottesdienst in der Klosterkirche in Bordesholm

Die Klosterkirchengemeinde in Bordesholm plant für Heiligabend, 24. Dezember, keine Festgottesdienste drinnen. „Stattdessen soll es Kurzgottesdienste auf dem Lindenplatz geben“, teilte die Gemeinderatsvorsitzende Birte Plate mit. Anzahl und Uhrzeiten sollen kurzfristig festgelegt werden.

Krippenspiel und Kinderkonzert werden aufgezeichnet

Es werde zum Beispiel auch kein Krippenspiel live gegeben. „Wir werden das und ein Konzert des Kinderchores vorher aufzeichnen und auf einer Leinwand in der Kirche als Dauerschleife zeigen“, berichtete sie weiter. „400 bis 500 Menschen kommen regulär zu den Gottesdiensten an Heiligabend in die Klosterkirche, jeweils in vier Veranstaltungen. Das wollen und können wir nicht als 3G-, 2G- oder 2G-plus-Veranstaltung managen“, berichtet die Kirchenvorsteherin weiter.

Momentan laufen Gottesdienste noch als 3G-Veranstaltung, es gilt zusätzlich eine Maskenpflicht. Außerdem wird eine Sitzreihe freigelassen. „Noch gilt offiziell 3G. Wir rechnen angesichts der hohen Infektionszahlen aber noch mit Änderungen in einer neuen Landesverordnung kurz vor dem Fest.“