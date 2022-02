In Schleswig-Holstein fallen die 2G-Vorgaben im Einzelhandel – aber die Regeln für Besucherinnen und Besucher der nächsten Gemeindevertretersitzung in Bordesholm werden verschärft. Am 15. Februar gilt die 2G-plus-Regel: Zugang haben dann nur noch Geimpfte oder Genesene mit negativem Coronatest.