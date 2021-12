Gemeinschaftsschule Kronshagen und Lidl sind Kooperationspartner

Kronshagen

Fast wie ein Weihnachtsgeschenk wirkte der Besuch von Daniel Ritz von der Lidl Vertriebs-GmbH in der Gemeinschaftsschule Kronshagen. Das Unternehmen ist ab sofort Kooperationspartner der Schule. Damit wird das Anbahnen von Ausbildungen leichter für Schule und Unternehmen.

Wieso interessiert sich ein Konzern für die Schule vor den Toren Kiels? Die persönliche Verbindung von Daniel Rietz, Aus- und Weiterbildungsleiter bei der Lidl Vertriebs-GmbH in Wasbek, war ausschlaggebend. „Ich bin hier zur Schule gegangen,“ erzählte er vor der Unterzeichnung. Er habe festgestellt, dass der Kontaktaufbau zu Schülerinnen und Schülern sehr viel leichter läuft, wenn er handfest zeigt, an welchem Platz er im Klassenraum seine Abschlussarbeit schrieb. Er lebt heute nur wenige Kilometer von Kronshagen entfernt.

Lidl war schon bei vier Ausbildungsmessen in Kronshagen dabei

Vor dem Abschluss der Kooperation testeten sich die Partner gründlich: Der Lidl-Vertriebssitz in Wasbek, der 78 Filialen im Norden beliefert, stellte sich in der Schule auf vier Ausbildungsmessen vor und war bei Sportfesten präsent.

Was Daniel Rietz überzeugte: „In der Schule besteht großes Interesse an der Vermittlung von Ausbildungsplätzen und an der Berufsorientierung, es gibt Wahlpflichtkurse und eine Ausbildungsmesse. Lehrer arbeiten teils in ihrer Freizeit für die Sache,“ sagte er mit Blick auf das Engagement der Ausbildungskoordinatorin Regina Schmidt. Sie pflegt den Kontakt zu den acht Kooperationspartnern der Schule.

Industrie- und Handelskammer vermittelte Kooperation

„Es unsere zwölfte Schulkooperation,“ berichtete Daniel Rietz. Er hofft, über die noch festere Verbindung Schülerinnen und Schülern Berufswege und Aufstiegschancen aufzeigen zu können, Azubis zu finden. „Kaufmann ist bis heute ein Prädikat.“ Lidl beschäftige auch Werkstudenten und biete Nebenjobs an. Für die Schulkinder bietet das Unternehmen Betriebsbesichtigungen inklusive Probekassieren und Projekttage an.

Die Kooperationsvereinbarung wurde über die Vermittlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Kiel geschlossen. „Sie ist kein rechtsverbindlicher Vertrag, sondern zeigt die Verbindung zwischen Schule und Unternehmen“, erinnerte Kristina Böttcher Rath von der IHK. Das Tempo, mit dem beide Partner handelseinig wurden, zeige ihr: Der kurze Draht besteht offensichtlich. „Es gibt kaum eine Kooperation, die so schnell umgesetzt wurde.“