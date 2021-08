Für den in Bau befindlichen Markttreff in Brekendorf wollen Bürger selbst die Regie übernehmen. Mit der Gründung einer Genossenschaft durch 169 Frauen und Männer wurde ein weiterer Schritt in diese Richtung getan. Allerdings gilt es vor dem gewünschten Betriebsstart noch eine Hürde zu nehmen.