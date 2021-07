Wattenbek

Insgesamt 2350 Wattenbekerinnen und Wattenbeker ab 16 Jahren können am Sonntag über das Neubaugebiet „Grüner Weg“ abstimmen. Bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe in den Wahllokalen Feuerwehrhaus, Landschule an der Eider und Gemeindezentrum Schalthaus möglich.

Zwei Prozent bis 10 Uhr

Bis zehn Uhr haben nach Angaben von Bürgermeister Oliver Kruse 45 Abstimmungsberechtigte von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von zwei Prozent. 455 hatten vor der Abstimmung aber Briefwahl beantragt.

Das sind knapp 20 Prozent. Die Bürgerinitiative, die sich gegen die Ausweisung des Baugebiets mit 21 Einzelhausgrundstücken und vier Mehrfamilienhäusern mit jeweils vier Wohnungen ausspricht, braucht eine Mehrheit und die Stimmenanzahl muss mindestens 20 Prozent der Abstimmungsberechtigten betragen.

Endergebnis um 19 Uhr

Auf dem Wahlschein wird folgende Frage gestellt: Sind Sie gegen die Entstehung eines Neubaugebietes in Wattenbek, wie im Bebauungsplan Nr. 16 „Grüner Weg“ vorgesehen ist und damit für die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses.

Gegner müssen als mit ja stimmen, die Befürworter des Neubaugebiets mit nein. Das Ergebnis des Bürgerentscheids wird am Sonntagabend gegen 19 Uhr erwartet.