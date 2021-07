Bordesholm

Seit der Kommunalwahl 2018 setzt sich Kerstin Schlichting in der Gemeindevertretung von Brügge als eine von zwei Vertretern von Bündnis 90/Die Grünen für Nachhaltigkeit ein. Den Traum vom eigenen Laden träumte die eigentliche Diplom-Verwaltungswirtin seit zehn Jahren. Am Montag, 3. August, ist es für die 52-Jährige soweit. Ihr Naturschatzlädchen in Alt-Bordesholm öffnet die Türen – natürlich ist alles unverpackt.

Das Unverpackt-Konzept begeistert Kerstin Schlichting seit der Einführung. Da könne so viel Verpackungsmüll eingespart werden. In Bordesholm habe dieses Angebot gefehlt. „Von vielen Bekannten aus dem Ort weiß ich, dass sie im Kieler Unverpackt-Laden einkaufen oder sogar extra deshalb dort hinfahren“, erzählt sie.

Aus solchen Glasbehältern können die Kunden, hier ihre Nudeln, abfüllen. Quelle: Frank Scheer

In der Region gebe es eine große Gruppe von Menschen, die auf nachhaltiges Handeln sehr großen Wert lege. „Sehr viele positive Kommentare gab es zu meinem Projekt.“ Ganz viele hätten sich für ein Kommen in der Eröffnungswoche bereits angemeldet. Leider gilt für Bordesholm trotz des Status Erholungsort nicht die Bäderregelung zur Öffnung. Sonntags gehen hier so viele Leute spazieren.“

250 Bioprodukte im Sortiment

Es handelt sich um den ehemaligen Blumenladen in der Heintzestraße gegenüber vom See-Café. Ihren Verwaltungsjob in einer Behörde hat Kerstin Schlichting nach 30 Jahren gekündigt, um sich voll auf ihren Traum zu konzentrieren. „Seit Mai gestalte ich den Laden um, mein Vermieter hat auch sehr viel gemacht“, erzählt sie weiter.

Bezahlt wird nach Gewicht. Eine Mindestabnahmemenge besteht bei keinem Produkt. Quelle: Frank Scheer

„Das ist eine sehr schöne Ecke.“ Unverpackt sei nicht unverpackt, erklärte die Jungunternehmerin weiter. Über Mobiliar und Produkte entscheide sie ganz allein. Mit einem Naturkost-Großhändler arbeitet Kerstin Schlichting zusammen. Mit 250 Bio-Produkten geht sie an den Start. Einen Schwerpunkt legt sie auf Kräuter.

Kunden können eigene Gefäße mitbringen

Das Prinzip: Die Kunden kommen mit ihren eigenen Gefäßen und füllen sich das ab, was sie brauchen. Eine Mindestgrammzahl gibt es nicht. „Es ist auch egal, ob die Kunden mit Gläsern, Schalen oder anderen Gefäßen kommen. Wer keine dabei hat, kann im Geschäft welche erwerben. Ziel ist, dass die Kunden zu Hause nicht wieder umfüllen müssen.“ Hygienisch sauber sollten Behälter aber natürlich sein, um die verschiedensten Arten der Nudeln und Nüsse sowie Getreidesorten abzufüllen.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bandbreite ist groß: Beispielsweise sind Quinoa, ein glutenfreies Getreide, Bulgur, ein vorgekochter Reis, Hirse, Grieß, Couscous, aber auch Öle, Tee, Gewürze, Kaffee und Tee, Seifen und Waschmittel zu haben.

„Wichtig ist für mich auch, mit den Kunden über Wünsche ins Gespräch zu kommen.“ Zu ihren Preisen betonte die Betreiberin. „Es sind hochwertige Produkte, für die man in der Regel etwas mehr ausgeben muss.“ Aus ihrer Sicht sei das aber auch wegen der nachhaltigen Produktion gerechtfertigt. Weitere Infos: www.naturschatz-laedchen.de