Gettorf

Arbeitslosigkeit, Elternbildung oder Sorgentelefon: Als Anlaufstelle für sämtliche soziale Anliegen sieht die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ihr Familienzentrum in Gettorf. Trotz aller Alltagslasten kommt die Leichtigkeit in der Begegnungsstätte nicht zu kurz: Das gilt auch für die Wiedereröffnung mit Live-Musik.

Keine Katzenmusik, sondern grooviger Rock- und Popsound der Band Katerfrühstück erklang zur Feier des Tages bei der Arbeiterwohlfahrt Gettorf und Umgebung. Zwar war das Awo-Haus nach der Corona-Zwangspause bereits im Juni mit einer Bilderausstellung wieder für den Publikumsverkehr geöffnet worden. Doch nun stand die offizielle Eröffnungsfeier mit Anmeldung auf dem Programm. Und auf der Terrasse tummelten sich einige Gäste. „Man merkt aber, dass die Leute noch etwas zurückhaltend sind“, stellte Gettorfs Awo-Geschäftsführer Gerhard Witte mit Blick auf die Pandemie fest.

Die Anlaufstelle für Bürger aus Gettorf und Umgebung

Vollgas will indes die Awo geben. So soll die Eröffnungsfeier zugleich ein deutliches Signal sein, dass die Anlaufstelle für Bürger aus Gettorf und Umgebung wieder zur Stelle ist. Witte betrachtet die Bürgerbegegnungsstätte als generationsübergreifende Plattform. Daher reiche das Angebot vom monatlichen Senioren-Bingo bis zur Musik-AG, die noch Mitstreiter sucht. Dabei handelt es sich laut Awo-Mitarbeiter André Preusch-Maidorn um ein Bandprojekt, wofür in der Begegnungsstätte sogar Instrumente wie Schlagzeug, Gitarre oder Bass zur Verfügung gestellt werden.

Kochevents gemeinsam mit Migranten geplant

Zudem sind verschiedene Aktivitäten in Planung. Als eine Idee schweben ihm freitags After-Work-Treffen vor. Ebenso solle es wieder Kochevents gemeinsam mit Migranten geben, die Rezepte aus ihrer Heimat auftischen. „Dadurch lernt man eine ganz andere Küche kennen“, ist der 50-Jährige von der Multikulti-Aktion begeistert. Auch soll die Möglichkeit bestehen, die Räumlichkeiten samt Garten in der Kieler Chaussee 24 für Kindergeburtstage zu mieten. Zudem sei ein Café-Treff geplant - voraussichtlich im Vier-Wochen-Takt, wie Awo-Kollegin Ines Neuhaus ankündigt.

Kaffee, Kuchen und Klönschnack gab es bei der Eröffnungsfeier in der Bürgerbegegnungsstätte: Gettorfs Awo-Geschäftsführer Gerhard Witte (von rechts) mit den Gästen Holger und Karin Brock sowie Gerd Finke. Quelle: Jan Torben Budde

Die Gettorfer Arbeiterwohlfahrt (rund 240 Mitglieder) rührt also kräftig die Werbetrommel, möchte in der Region als starker Partner wahrgenommen werden. Laut Geschäftsführer Witte schippern sie nun wieder in ruhigerem Fahrwasser, nachdem man sich zuvor pandemiebedingt durchaus in schwerer See befunden habe. Das Familienzentrum müsse seine Möglichkeiten als Vermittlungsstelle für Beratung noch stärker zur Geltung bringen, erklärt Preusch-Maidorn, Leiter soziale Arbeit. Zumal sich das Angebot sehen lasse, wie der Berufscoach unterstreicht. Als Beispiele nennt er Sorgentelefon, Elternbildung, Hausaufgabenbetreuung für Migranten, Vermittlung von Kindertagespflegepersonen oder die Ferienbetreuung. Preusch-Maidorn selbst bietet im Awo-Auftrag an der Isarnwohld-Schule in Gettorf ein Training für Jugendliche für einen reibungslosen Übergang ins Berufsleben an.

Jetzt soll noch ein Programm für Hartz-IV-Empfänger hinzukommen. Jobsuchende sollen durch das Angebot „Fit in Arbeit“ mit Unterstützung der Awo sowie Jobcenter und Arbeitsagentur als Partner in Sachen Bewerbung, Strukturierung des Tagesablaufs, Ernährung und Praktikum auf die Sprünge geholfen werden. „Dafür müssen wir noch Personal finden“, sagt der Coach.

Weiteres Personal wird gesucht

Und wie funktioniert das alles in der Praxis? Eine Anlaufstelle für sämtliche soziale Fragen sei das Familienzentrum zwar schon, wie Geschäftsführer Witte sagt, doch über Experten auf jedem Gebiet verfüge das Gettorfer Awo-Team dann doch nicht. Im Bedarfsfall werde daher auch mal an zuständige Stellen vermittelt. Weitere Infos: Bürgerbegegnungsstätte im Familienzentrum der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Gettorf und Umgebung, Kieler Chaussee 24, Tel. 04346/8602.

Von Jan Torben Budde