Gettorf

Für Jens Krabbenhöft war es „ein historischer Beschluss“. Bis Anfang 2024 will der Breitbandzweckverband der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge (BZV) in seinem Gebiet 4660 zusätzliche Glasfaseranschlüsse bis ins Haus schaffen. Die Investition von rund 36,9 Millionen Euro beschlossen BZV-Vorsteher Jens Krabbenhöft und die anderen Mitglieder der Verbandsversammlung am Dienstag einstimmig in Gettorf.

Zuvor hatte BZV-Geschäftsführer Andreas Betz das Gremium über das Vorhaben informiert. Worum geht es? 2010 schlossen sich 28 Gemeinden im BZV zusammen, um gemeinsam für eine moderne Breitbandversorgung zu sorgen. Damals ging der Verband pragmatisch vor und machte sich ans Verbessern der bestehenden Technik auf Kupferkabelbasis. Sobald es auch durch Zuschüsse finanzierbar wurde, setzte der BZV zum Beispiel in Neubaugebieten aufs Schaffen von Glasfaseranschlüssen bis in Haus. Die Konstruktion dabei: Der BZV finanziert den Bau der Leitungen. Für den Netzbetrieb mit Online-Angeboten ist die Pächterin – die Net Services GmbH & Co. KG aus Flensburg – zuständig. Das Ganze läuft unter dem Marketing-Namen Fiete.Net.

Im Gebiet des BZV gibt es schon 1642 Glasfaseranschlüsse bis ins Haus

Nach Angaben von Net-Services-Mitarbeiterin Inga Lassen gibt es im BZV-Gebiet mit rund 16 000 Haushalten derzeit 5232 Fiete.Net-Kundinnen und -Kunden. 1642 von ihnen haben den Glasfaserkabelanschluss bis ins Haus. 3590 nutzen noch andere Angebote. Betz erläutert, wie sich der BZV die größte Investition seiner Geschichte leisten kann. Denn ein Teil des Ausbaus wird mit 75 Prozent gefördert. „Wir wollen 1689 Anschlüsse in sogenannten ,weißen Flecken’ schaffen“, sagt der BZV-Geschäftsführer. Weiße Flecken sind aus Sicht der Bundesregierung unterversorgte Gebiete mit einer Download-Geschwindigkeit von unter 30 Megabit pro Sekunde. Weiße Flecken liegen im gesamtem BZV-Bereich. „Fürs Erschließen werden rund 395 Kilometer Trasse verlegt“, so Betz. Allein für diese Erschließung liegen die Kosten bei rund 29,8 Millionen Euro. Dafür gibt es 50 Prozent Zuschüsse vom Bund und 25 Prozent vom Land.

Informationen zum Glasfaserausbau Damit sich die angepeilten 4660 Hauseigentümer- und eigentümerinnen zu Anschlüssen entschließen, startet in diesem Monat eine Informationskampagne im BZV-Gebiet. Sofern es die Corona-Lage zulässt, gibt es in fünf Orten in der Zeit vom 6. bis 19. Dezember Beratungstermine: montags von 13 bis 18 Uhr in der Bürgerbegegnungsstätte in Ascheffel, dienstags und mittwochs von 13 bis 19 Uhr im Amtsgebäude in Dänischenhagen, donnerstags von 14 bis 19 Uhr im Gebäude des Amts Dänischer Wohld in Gettorf sowie freitags 13 bis 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Owschlag. Zudem gibt es unter Tel. 0800/1716800 telefonische Beratung.

Das Gros der neuen Anschlüsse soll allerdings im Umfeld der weißen Flecken geschaffen werden. Denn beim Verlegen der Leitungen will der BZV an der Strecke liegende Haushalte versorgen, die ebenfalls noch nicht am Glasfasernetz sind. Betz nennt dies die Fischgräte-Strategie. 5339 neue Anschlüsse wären bei 100 Prozent Nachfrage in diesen ebenfalls über den ganzen BZV-Bereich verteilten Gebieten möglich. Allerdings geht der BZV davon aus, dass sich etwa 60 Prozent der Haushalte anschließen lassen. Dafür rechnet Betz mit rund 7,1 Millionen Euro Ausgaben für den BZV – möglicherweise noch mit einer Million Euro Bundesförderung. Das BZV-Kalkül geht davon aus, dass von den 7007 möglichen neuen Anschlüssen beider Projekte bis Anfang 2024 tatsächlich 4660 realisiert werden. Dafür ist vor allem die Vermarktung im Fischgräte-Bereich entscheidend. Sie startet in diesem Monat. „Jeder Hausanschluss im Rahmen der Fischgräte bringt das Bürgernetz aus den roten Zahlen. Wir benötigen 50 Prozent Anschlussquote“, sagt Betz.

Neue Glasfaseranschlüsse werden ab Februar 2022 gebaut

Nach dem Beschluss der BZV-Versammlung können jetzt die Aufträge zum Ausbau des Glasfasernetzes vergeben werden. „Die Arbeiten sollen im Februar 2022 starten. Die Fertigstellung soll bis spätestens Anfang 2024 erfolgen“, sagt Betz. Gestartet wird gleichzeitig in drei Gebieten – Losen: eines im Westen, eines in der Mitte und eines im Osten. Insgesamt 15 Baugebiete gibt es, die je nach Priorität abgearbeitet werden. Insofern steht fest, wo es im Februar mit dem Glasfasernetzausbau losgeht: Im West-Gebiet mit sechs Bauabschnitten starten die Arbeiten im Bereich Borgstedt. Im Mittel-Teil mit fünf Bauabschnitten beginnt das Baggern im Bereich Revensdorf. Im Ost-Bereich mit vier Abschnitten wird zuerst der Bereich um Osdorf erschlossen.