Eckernförde

Die Polizei hat der Drogenszene in Eckernförde, Kiel und Gettorf einen Schlag versetzt: Wie ein Sprecher am Freitagmorgen mitteilte, wurden am Donnerstag im Zuge andauernder Ermittlungen im Drogenmilieu sieben Wohnungen in Eckernförde, Gettorf und Kiel durchsucht. Die Ermittler der Kriminalpolizei Eckernförde sowie der Bereitschaftspolizei Eutin stellten den Angaben zufolge Waffen, Drogen und Bargeld sicher.

„In einer Wohnung in Kiel konnten bei einem 28-jährigen Tatverdächtigen circa 50 Gramm Kokain und 18.000 Euro sichergestellt werden“, teilt die Polizei mit. Aufgrund der Beweislage werde gegen die Person ein Antrag auf Haftbefehl beim zuständigen Amtsgericht in Kiel gestellt.

In Eckernförde traf die Polizei bei der Razzia in einer Wohnung auf einen 19-Jährigen. Bei ihm wurden fünf Gramm Kokain und „ein nicht unerheblicher Bargeldbetrag“ sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft sah aufgrund fehlender Haftgründe von einem Haftbefehl ab. Der Tatverdächtige bleibt somit auf freiem Fuß.

Drogenszene in Eckernförde, Gettorf und Kiel: Ermittlungen laufen seit Monaten

Die Polizei war den Verdächtigen in Eckernförde, Gettorf und Kiel nach eigenen Angaben seit längerer Zeit auf der Spur. Zu Beginn des Jahres hatte die Kriminalpolizei Eckernförde in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Kiel Ermittlungen wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Marihuana und Kokain aufgenommen.

Die Polizei identifizierte fünf Männer, die im Verdacht stehen, in Eckernförde und Kiel mit Marihuana und Kokain zu handeln. Die Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren trafen sich den Angaben zufolge regelmäßig in Eckernförde, um sich für Straftaten zu verabreden.

Schlag gegen Drogenszene: 5 Kilo Marihuana, 300 Pflanzen

Im Rahmen der Ermittlungen sei es im April in Zusammenarbeit mit der Kieler Polizei gelungen, einen Verdächtigen festzunehmen, der offenbar Drogen im großen Stil beschafft hatte. Die Polizei erwischte ihn am Hauptbahnhof mit 5,5 Kilogramm Marihuana. Er kam in Untersuchungshaft.

Die Polizei ermittelte weiter gegen die Gruppe und war dabei offenbar erfolgreich. So gelang es im Juni, Tatverdächtige aus der Gruppe nach ihrer Rückkehr aus den Niederlanden auf der Autobahn 7 zu kontrollieren.

„Im Rahmen der Kontrolle konnten in dem Fahrzeug, das durch die Personen genutzt wurde, fast 300 Hanfpflanzen sichergestellt werden, die vermutlich zum Aufbau einer Cannabisplantage genutzt werden sollten“, teilte die Polizei mit. In diesem Fall hatte die Staatsanwaltschaft auf Haftbefehle verzichtet, im Rahmen der weiteren Ermittlungen aber die Wohnungsdurchsuchungen genehmigt.

Bei den Durchsuchungen am Donnerstag wurden neben den Drogen unter anderem ein Baseballschläger, ein Schlagring, ein Messer sowie eine Schreckschusspistole gefunden. Einige der Gegenstände seien verboten, so die Polizei.