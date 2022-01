Gettorf

Die mittelständische Wirtschaft in Gettorf wartet ungeduldig auf den Start der Erweiterung des Gewerbegebiets Eichkoppel. 13,5 Hektar überplant die Gemeinde. Ein großer Teil wird neue Gewerbefläche sein. Aber Bürger sorgen sich, dass ihre Interessen und die Natur zu kurz kommen. Einwohnerversammlungen konnten für mehr Klarheit sorgen und die größten Befürchtungen nehmen. Jetzt fragt die Gemeinde online, was die Einwohner denken und sich wünschen.

Die Online-Befragung hatte Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) schon in der jüngsten Einwohnerversammlung zu dem Themenkomplex angekündigt. Sie war am 24. November 2021. Dort hatte das Planungsbüro B2K den sehnlich erwarteten ersten groben Entwurf vorgestellt. Er ist, anders als die Erweiterung an sich, noch längst nicht beschlossene Sache für die Kommunalpolitik.

Entwurf der Eichkoppel-Planer zeigt bisher nur Möglichkeiten auf

Aber er zeigt auf, was aus Sicht von Stadtplanern überhaupt geht, an dieser Stelle sinnvoll ist und was sich verbietet. Somit ist der Entwurf ein erster Vorschlag, über den jetzt öffentlich diskutiert werden kann und der auch rechtliche Grenzen wie Möglichkeiten grob umreißt.

Das hatte Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) stets betont. Bürger hatten geargwöhnt, die Gemeinde lasse womöglich hinter verschlossenen Türen bereits ein detailliertes Konzept für den späteren Bebauungsplan erstellen, das dann weitgehend unumstößlich sei.

Frank bekräftigt jetzt erneut: „Die Gemeinde weist noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Größe der Gewerbeflächenerweiterung noch längst nicht feststeht. Bislang bewegen wir uns noch auf der untersten Ebene aller planungsrechtlichen Verfahren.“

Aktuell habe die Gemeinde die Änderung der Nutzung der von der Gemeinde erworbenen und bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen beantragt. „Auf das Ergebnis und die entsprechenden Auflagen für weitere Planungsschritte warten wir unverändert.“ Erst danach kann ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der konkrete Vorgaben und Details festlegen darf.

Erweiterung der Gettorfer Eichkoppel muss Raum für Natur lassen

Bei der Erweiterung eines Gewerbegebiets geht es grundsätzlich nicht nur um mehr Flächen, die Wirtschaftsbetriebe bebauen oder anders nutzen dürfen. Es sind zum Beispiel Flächen für Regenrückhaltebecken, die auch auf Starkregen ausgelegt sind, sowie Ausgleichsflächen für wirtschaftlich genutzte und für versiegelte Bereiche, Teile des heutigen natürlichen Bewuchses und seine Bedeutung sowie künftige Grünzonen zu berücksichtigen.

Der Bereich der Straße Hasenberg etwa gilt den Anwohnern heute als Naherholungszone. Hier sind viele Spaziergänger mit Hund unterwegs. Von den Grundstücken blickt man auf Knicks und alte Eichen. Ein Bolzplatz müsste voraussichtlich auch verlegt werden.

Es geht auch um die Straßenführung, die Anwohner nicht beeinträchtigen darf, und die Rettungskräfte im Fall der Fälle schnell ins Gewerbegebiet ein- und ausfahren lässt. Und es geht um Lärmemissionen.

Gettorf will Transparenz in den Planungsprozess bringen

Was wird online abgefragt? Zum Beispiel, ob man eher Vor- oder Nachteile für Gettorf durch die geplante Erweiterung sieht und welche das im Einzelfall sind. Auch sollen Teilnehmende formulieren, welche Vorgaben sie sich bei der Überplanung der bisher noch landwirtschaftlich genutzten Flächen wünschen.

Da sind der Klimaschutz (beispielsweise Gründächer), Firsthöhen, Begrünungskonzepte genannt. Da geht es auch um Freizeitmöglichkeiten. Gefragt ist nach Gewerbearten, die man als kritisch für Gettorf bewertet, Erwartungen an die Erweiterung und Anregungen für die Ausgestaltung des Plangebiets.

Die Gemeinde will die Befragung bis Dienstag, 22. Februar, ausgewertet haben. Für diesen Tag ist die nächste Einwohnerversammlung für das Thema der Eichkoppel angesagt – vorausgesetzt, Corona lasse die Sitzung im Kultur- und Bildungszentrum Gettorf dann wieder zu, betont Frank. „Mit der Online-Umfrage erhoffen wir uns eine verstärkte Transparenz und eine verbesserte Information der Bevölkerung.“ Zu der Umfrage gelangt man auch über die Homepage der Gemeinde (www.gettorf.de).

Bei der geplanten Einwohnerversammlung könnten alle Antworten und das Gesamtquorum der Befragung vertieft werden, verspricht der Bürgermeister. Den Fragenkatalog gibt es auch in Papierform für diejenigen, die keinen Internetzugang haben. Man erhält ihn in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld in Gettorf.