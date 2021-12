Gettorf

Gute Nachricht: Gettorf erhöht die Hundesteuer nicht – im Gegensatz zu anderen Gemeinden im Dänischen Wohld. Die Gemeindevertretung hat das Mittwochabend einmütig beschlossen. Gleichwohl zahlen Hundehalterinnen und -halter in der größten Gemeinde des Amtes Dänischer Wohld auch im kommenden Jahr immer noch den höchsten Obolus in dieser Region.

Für einen Hund müssen pro Jahr 96 Euro Steuer gezahlt werden

Das sind die alten und zugleich neuen Sätze der Hundesteuersatzung Gettorf: Für den ersten Hund werden im Jahr 96 Euro fällig, für das zweite Tier 108 und jeden weiteren Vierbeiner 120 Euro. Hunde, die als gefährlich definiert sind, kosten 780 Euro Steuer im Jahr.

Die Satzung musste für alle acht amtsangehörigen Gemeinden neu gefasst werden. Eine Hundehalterin aus dem Wohld hatte vor Gericht geklagt. Es ging unter anderem darum, ab wann die Hundesteuer zu zahlen ist. Das Gericht stellte fest, dass die Satzung formale Mängel hatte und auch gegen das Zitiergebot verstieß. Das Amt hat inzwischen nachgebessert.

Gettorf hätte die Hundesteuer laut Amt verdoppeln sollen

In jeder Gemeinde muss das Regelwerk deshalb neu beschlossen werden. Das Amt schrieb als Vorschlag gleich wesentlich höhere Hundesteuersätze in die Beschlussvorlagen – wissend. dass die Gemeinden dem nicht folgen müssen. Dabei orientierte sich die Verwaltung in Gettorf nach eigenem Bekunden an landesweiten Durchschnittssätzen und einer Empfehlung des Landes, mindestens 120 Euro für den ersten Hund zu verlangen.

Für Gettorf hätte das bedeutet: 192 Euro für den ersten Hund, 216 Euro für den zweiten und 240 Euro im Jahr für jeden weiteren Hund. Für einen Gefahrhund wären demnach sogar 1560 Euro fällig geworden. Der FDP-Fraktion stieß das so sauer auf, dass sie im Finanzausschuss sogleich den Antrag stellte, das Amt möge diese Vorlage zurückziehen und detailliert erläutern, wie man auf derlei Hebesätze komme.

„Einen Hund zu halten, hat auch für viele Menschen auch eine wichtige soziale Funktion“, betonte Wilke nun auch in der Gemeindevertretung. Die anderen Fraktionen sahen es ähnlich. „Man kann nicht einseitig die Hundesteuer erheblich in die Höhe schrauben, wenn man es bei den übrigen Steuersätzen, die die Gemeinde bestimmen kann, belässt“, bekräftigte auch Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU).

Gettorf sei nicht so schlecht aufgestellt, dass man Grundsteuer A und B zum Jahreswechsel anheben müsse, sagte Frank weiter. Das Land empfiehlt dagegen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf lokaler Ebene auch die Ausschöpfung des vertretbaren Rahmens bei der Festsetzung der Hundesteuer.