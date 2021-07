Gettorf

Gettorfs Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) schlägt Alarm. Noch nie waren die Schäden durch Vandalismus, Unfallflucht und Diebstahl im öffentlichen Raum der Gemeinde so hoch wie zuletzt. „Die Schadensumme allein im vergangenen halben Jahr beläuft sich für die Gemeinde auf rund 10 000 Euro“, sagt Frank. Angefahrene Laternen, abgeknickte Begrenzungspfähle – nur die wenigsten Unfallverursacher dieser vermeintlichen Bagatellschäden scheinen zu ihren Patzern zu stehen. „Wir können doch nicht überall Poller aufstellen“, sagt der Bürgermeister. „Und wenn Sie keine Lackspuren am Mast finden, lohnt sich eine Anzeige ja auch kaum.“

Vandalismus auf dem Vormarsch

Während diese Schäden eher aus Unachtsamkeit von Autofahrern entstehen, hat der Bürgermeister für den Vandalismus in Gettorf noch weniger Verständnis. „Bereits zweimal wurden in den letzten Wochen Hinweisschilder zum Impfzentrum geklaut“, wundert sich Frank. „Keine Ahnung, ob sich da einer einen Partykeller einrichtet.“ Auch ein Schild zum Sportpark wurde kürzlich von Unbekannten demontiert.

Glasscherben auf dem Sportrasen

Das gepflegte Gelände am südlichen Ortsrand hatte zuletzt immer wieder ungebetenen Besuch in der Nacht. Unbekannte hatten dort nach Angaben des Bürgermeisters Glasflaschen auf die Tartanbahn geworfen, Splitter verteilten sich auch auf dem Rasen des Sportfelds. „Dann merken Sie das erst, wenn einer mit den Knien darüber gerutscht ist“, sagt Frank.

Videokameras sollen helfen

Jetzt reicht es vielen in der Gemeinde. Das Gelände am Sportpark soll künftig mit Videokameras überwacht werden, kündigt Hans-Ulrich Frank an. Preisumfragen für ein entsprechendes System seien bereits eingeholt. „Jetzt müssen noch Fragen zum Datenschutz geklärt werden“, so der Bürgermeister. Vorbild ist die nahegelegene Schule, wo die Gemeinde bereits ein Videoüberwachungssystem installiert hat. Zuvor wurden dort zum Beispiel Tischtennisplatten umgestoßen (Schaden: 2500 Euro), Blitzableiter aus der Dachverankerung gerissen oder Feuer im Eingangsbereich gelegt.

Gespräch mit den Eltern

„Das neue Videosystem an der Schule ist sehr erfolgreich. Im vergangenen Jahr hatten wir eine Trefferquote von immerhin 70 Prozent, wenn es darum ging, ungebetene Gäste zu identifizieren“, freut sich Hans-Ulrich Frank. Die Aufnahmen könnten in der Regel schnell identifiziert werden und wenn es keine größeren Schäden gegeben habe, folge meist „ein klärendes Gespräch mit den Eltern“, so Frank.

Kupferdiebe unterwegs

Gegen die jüngsten Schäden am Rathaus und mindestens einem Privathaus in Gettorf können sich die Immobilienbesitzer dagegen kaum schützen. Bisher unbekannte Personen hatten es dort vor wenigen Tagen auf die unteren Kupferrohre der Dachentwässerungen abgesehen. In einem sozialen Netzwerk wird spekuliert, was solch ein Stück Kupferblech wohl wert ist und ob sich ein dreister Diebstahl wegen des bisschen Edelmetalls überhaupt lohnt. Bürgermeister Hans-Ulrich Frank kann nur für das Rathaus sprechen, wo bereits ein neues Fallrohr installiert wurde. „200 bis 300 Euro kostet so ein Ding.“

Keine Hinweise auf Bande

Die zuständige Polizeidirektion Neumünster bestätigt die beiden Buntmetall-Diebstähle in Gettorf, die zwischen am 20. und dem 22. Juni angezeigt worden waren. „Von möglichen weiteren Taten hat die Polizei aktuell keine Kenntnis“, teilt Finja Rohde von der Polizeipressestelle mit. Daher könne man zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht von einer Häufung sprechen.

Polizei empfiehlt Anzeige

Die Polizei rät betroffenen Hauseigentümern – wie bei allen Straftaten – Anzeige zu erstatten. Dies könne helfen, um ein Lagebild zu erstellen und mögliche Zeugenhinweise erlangen zu können. „Nur wenn die Polizei Kenntnis davon hat, kann eine gegebenenfalls vorliegende Häufung erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden“, sagt Finja Rohde.