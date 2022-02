Gettorf

Bäume abgeholzt, was das Zeug hält? So sieht es auf den ersten Blick aus in Gettorf. Vor allem am Tierpark und rund um den Knick, der ihn vom Bürgerpark trennt, sind hohe Bäume gefällt worden. Auch im Park selbst und an der Kirchhofsallee liegen zersägte Stämme, Geäst und massig kleine Zweige. Ist für alles der Orkan Zeynep, der am 19./19. Februar auch über Gettorf fegte, verantwortlich?

„Nein“, sagt Matthias Holst, der in der Amtsverwaltung Dänischer Wohld unter anderem für Liegenschaften der Gemeinden zuständig ist. „Das trifft nur auf den kleineren Teil zu.“ Die Bereiche, auf denen es gerade so wild aussieht, gehören der Gemeinde Gettorf. „Die umfangreichen Arbeiten waren schon vor dem Orkan geplant. Ich bin heilfroh, dass die unterstützenden Firmen und der Gettorfer Bauhof sehr vieles tatsächlich knapp vor dem Eintreffen von Zeynep erledigen konnten“, betont Holst.

Bäume im Bürgerpark Gettorf waren nicht standsicher

Das ist tatsächlich Glück. Die als nicht mehr standsicher eingestuften Gehölze befanden sich auch auf einem alten Knickwall, der den Bürgerpark vom Tierpark trennt. Ebenfalls im Park selbst, der Gettorfern als beliebte Spazier- und Joggingstrecke dient, sollten gefährliche Stämme und Äste bis zum Beginn der Vogelbrut im März entfernt sein. Auch Radfahrende dürfen die Parkwege als Abkürzung zum Einkaufen und zum Schulzentrum nutzen.

Zudem steht das Schützenheim nah am Knickwall. Die Boule-Anlage, ein Treffpunkt der Senioren, befindet sich unter Parkbäumen. Die Gemeinde hatte die Fällarbeiten vorab, als der Orkan noch nicht absehbar war, angekündigt und um Verständnis für zeitweise Sperrungen geworben. Es ging Gemeinde und Amt in erster Linie um die Sicherheit der Bürger.

Holst: „Die Orkanböen hätten einiges mehr im Park und auf dem Knick umgeworfen. Es war höchste Eile geboten, auch mit Blick auf den Zoo. Nicht auszudenken, wenn Bäume auf das Affenhaus, das angrenzt, gestürzt wären.“ Dann, klärt er auf, wären nicht nur Gebäude und Tiere getroffen worden. „Auch Menschen wären in Gefahr gewesen, wenn Affen in Panik ins Freie gelaufen und aggressiv geworden wären.“

Großer Ast auf Stall der Zebras im Gettorfer Zoo gestürzt

Mit Bürgermeister Hans-Ulrich Frank hatte Holst zum Wochenende das unerwartet intensive Arbeitsfeld in Augenschein genommen. An den folgenden Tagen mit strahlendem Sonnenschein sollte auch das Tierparkgelände wieder für Besucher eine Freude und für die Tiere wie gewohnt nutzbar sein.

Im Afrika-Gehege, in dem unter anderem die Zebras zu Hause sind, lag bei der Besichtigung noch alles voller Äste, die die Mitarbeiter von unterstützenden Firmen heruntergenommen hatten. Vorher schon war ein dicker Ast auf den Stall gestürzt. „Die Tiere waren draußen“, berichtet Holst. „Ihnen ist nichts passiert.“

Berge von Baumschnitt auf dem Hof des Tierparks Gettorf

Auf dem Arbeitshof des Zoos türmt sich immer noch der Baumschnitt zu beeindruckenden Bergen, die nach und nach geschreddert und abgeholt werden müssen. Die Hackschnitzel, die schlussendlich als Brennstoff für Blockheizkraftwerke dienen, werden verkauft. Auch Frank, beeindruckt von der Masse, ist extrem erleichtert, dass die 190 Meter Knick von mutmaßlich gefährlichen Bäumen gerade noch rechtzeitig befreit wurde.

Mit einem riesigen Spezialgreifer, den Holst bei einem Unternehmen aus Schleswig-Holstein in weiser Voraussicht für das Durcharbeiten des Knicks vor der Brutzeit geordert hatte, entnahmen die Arbeiter ganze Bäume im Stück. Nur deshalb ging die Hauptaktion am Knick so schnell voran. Im Bürgerpark selbst mussten vier Bäume von mehr als zwei Meter Stammumfang fallen. Für sie musste eine Fällgenehmigung eingeholt werden.

Wie viele dünnere Stämme auf dem Knick, für deren Entfernung keine gesonderte Erlaubnis eingeholt werden muss, entnommen oder abgesägt wurden, ist nicht genau beziffert. Jetzt kann alles von unten wieder nachwachsen. Und wo eine Lücke entsteht, will die Gemeinde nachpflanzen.

Auch zwei Baumfällungen an der Kirchhofsallee Gettorf

Besuchern beider Parks dürfte in vergangenen Jahren kaum aufgefallen sein, dass ein Knick das Gelände begrenzt. „Seit Anpflanzung vor rund 80 Jahren wurde hier keine klassische Knickpflege betrieben. Dadurch wuchsen die meisten Gehölze hoch auf und wirkten fast wie ein Wald“, erläutert Matthias Holst.

Problem: Nicht alle Bäume bleiben auf der kleinen Fläche eines Knickwalls standsicher. Und die ursprüngliche Knickfunktion Windschutz ist verringert. Deshalb werden Knicks normalerweise bis auf einige große, sichere Bäume – die „Überhälter“ – regelmäßig auf den Stock gesetzt.

Neben all diese Arbeiten, wird derzeit auch in der Kirchhofsallee das Holz riesiger Bäume, die im Orkan eine Gefahr waren, geschreddert oder abtransportiert. Der Bürgermeister: „Ein Exemplar im Krähenwald vor dem Sportheim und eines näher am Bahnübergang vor dem Schulhof der Parkschule sind betroffen. Ich bin sehr froh, dass niemand bei dem Orkan verletzt wurde.“