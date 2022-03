Gettorf

Gettorf ist vorbereitet. Die ersten bis zu 70 Flüchtlinge, die zunächst in die Unterkunft am Sportpark einziehen, sind auf dem Weg in den Dänischen Wohld. „Ich rechne damit, dass die Menschen aus der Ukraine heute erst am sehr späten Abend in Gettorf eintreffen“, sagte Matthias Meins, Direktor des Amtes Dänischer Wohld in Gettorf, am Montagvormittag, 14. März. Er bestätigte, dass Gettorf in Kürze eine weitere Containeranlage für 100 Personen erhält.

Zunächst hatte es geheißen, die Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet Ukraine würden schon Montagmittag eintreffen. Das Amt Dänischer Wohld in Gettorf und die Gemeinde Gettorf mit dem Schulverband Gettorf und Umgegend hatten dem Kreis Rendsburg-Eckernförde das ehemalige Impfzentrum am Sportpark für die Aufnahme zur Verfügung gestellt.

Gettorfer Schule heißt Flüchtlinge aus der Ukraine willkommen

Der Schulverband ist Hausherr der Containeranlage, die ursprünglich Klassenräume und eine große Pausenhalle in der Mitte beherbergte. Das Gebäude am Schulzentrum Isarnwohld-Schule war 2015 schon einmal als Flüchtlingsunterkunft hergerichtete worden, wurde dann aber nicht als solche genutzt. Ende 2020 wurde es Impfzentrum und stand zuletzt wieder weitgehend leer.

Die Klassenräume sind inzwischen unterteilt. Es gibt zwei Gemeinschaftsküchen, Waschmaschinen, Bäder für Männer und Frauen. Viele Freiwillige hatten zuletzt beim Herrichten für die neuen Gäste mitgeholfen. Auch am Gymnasium mit Gemeinschaftsschulteil hat man sich auf die Ankunft der Flüchtlingsfamilien nebenan vorbereitet. Man heiße die Menschen herzlich willkommen, hieß es vonseiten des Schulverbands.

Im ehemaligen Impfzentrum Gettorf zwischen Isarnwohld-Schule und Sportpark kommen die ersten bis zu 70 Ukraine-Flüchtlinge, überwiegend Familien, in der Nacht zum Mittwoch, 15. März, an. Quelle: Uwe Paesler

Alte Rollschuhbahn Gettorf idealer Standort für mehr Container

Die ersten 300 Ukraine-Flüchtlinge, die der Kreis auf mehrere Unterkünfte verteilt, werden nach Angaben der Behörden am Dienstagabend in einer Turnhalle des Berufsschulzentrums in Rendsburg erwartet. Nach der Begrüßung an dieser zentralen Stelle, wo auch die Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Sabine Sütterlin-Waack, wartet, gibt es für die Ankömmlinge eine Verschnaufpause und eine Stärkung. Danach geht es in Bussen auch nach Gettorf weiter.

Eine zweite, deutlich größere Aufnahmeeinrichtung für bis zu 100 Personen ist in Gettorf längst in der konkreten Planung. „Wir haben die Gemeinde gefragt, ob es eine weitere Möglichkeit für eine Containeranlage gibt und haben grünes Licht für einen zweiten Standort bekommen“, sagt Amtsdirektor Meins. „Gemeinde und Schulverband unterstützen uns sehr.“

Der Platz für das Projekt in nächster Zukunft ist vorhanden: die ehemalige Rollschuhbahn an der Kieler Chaussee. Hier sollen in Zukunft möglichst Wohnungen gebaut werden. Aber die Planungen sind noch in den Anfängen. Derzeit parken hier zeitweise Autos von Anwohnern. Meins: „Das Amt hat schon Container für diesen Platz bestellt. Aber wir müssen sie erst einmal bekommen. Daher ist noch offen, wann es auf der Rollschuhbahn mit dem Aufbau losgeht.“