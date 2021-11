Von Cornelia Müller

Den prächtigen Weihnachtsbaum auf dem Markt im Ortszentrum in Gettorf wird trotz des kurzfristig abgesagten Weihnachtsmarkts am dritten Adventswochenende geben. Am Donnerstag, 25. November, soll der Bauhof die Riesentanne 2021 schmücken. Gefällt wird sie am Vortag. Quelle: Cornelia D. Mueller