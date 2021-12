Gettorf

Gäbe es Corona nicht, wäre es auf dem Wochenmarkt Gettorf freitags drängelig. Marktstände und Kunden konzentrieren sich auf den Platz Am Markt und den oberen Teil der Eichstraße. Da ist Abstandhalten eine Kunst, in der Marktgänger inzwischen Übung haben. Krass fällt dagegen der Dienstag ab, der zweite Markttag. Zwei bis drei Stände und wenige Kunden zieht es dann nur in die Ortsmitte.

Das ist paradox: Regional einkaufen liegt im Trend. Alle Hofläden der Region um Gettorf haben wachsenden Zulauf. Direktvermarkter erweitern das Warenangebot auf dem Bauernhof. Regiomaten ziehen immer mehr Kunden an. Der Gettorfer Dienstagsmarkt mit Klönschnack aber bleibt links liegen.

Die FDP-Fraktion der Gettorfer Gemeindevertretung macht das jetzt erneut zum Thema. Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses, Thorsten Wilke (FDP), legte dem Gremium ans Herz, von der Verwaltung und der Ortsmanagerin prüfen zu lassen, ob man den Markt am Dienstag auf den Nachmittag verlegen könne – einschließlich längerer Öffnungszeit über 18 Uhr hinaus.

Feierabend-Wochenmarkt ist in Gettorf in der Diskussion

„Dann haben die Leute Feierabend und können in Ruhe einkaufen“, sagte Wilke. „Noch ein Punkt wäre auszuloten, ob es mehr Anbieter gibt, die Interesse am Dienstag hätten und die möglicherweise auch ein ganz anderes Sortiment bieten als das, was wir hier bisher kennen.“ Den Einkauf gegen Abend favorisierte auch Rüdiger Bölck (SPD).

Freitags ist das Sortiment breit gefächert: Gemüseauswahl in Bio und konventionell, frischer Fisch, delikate Salate, Fleisch und Wurst, Käse, Antipasti, Bäckereiprodukte und für den heißen Schluck zwischendurch. An dem Tag haben die Händlerinnen und Händler sowie Landwirte aus der Region reichlich Kundschaft. Ausgerechnet dieser Markttag mit bis zu 16 Händlern endet schon um 12 Uhr. Dienstags ist sogar bis 14 Uhr geöffnet – ohne großen Erfolg.

Ob Fleischer, Gemüsehändler oder Olivenspezialist: Die Gettorfer Marktbeschicker gaben im Sommer 2019 Flyer an die Kunden aus. Bürgermeister Hans-Ulrich Frank und Standortmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann (beide links) präsentierten die Werbeaktion für den Wochenmarkt. Quelle: Jan Torben Budde (Archiv)

Gettorf will auch in Kronshagen Wochenmarkt-Ideen sammeln

Bürgermeister Hans-Ulrich Frank (CDU) erinnerte daran, dass die Gemeinde erst im Sommer 2019 eine Initiative zur Belebung des Markts gestartet hatte. Ein Flyer informiert seitdem über das Sortiment und darüber, dass auch am Dienstagvormittag Markt ist. Auf der Gemeinde-Homepage stößt man seitdem sofort auf die Wochenmarkt-Infos. Sogar ein Rezept für guten Kaffee wird präsentiert.

Gespräche mit den angestammten Händlern hätten vor zwei Jahren ergeben, so Frank weiter, „dass sie bereits auf vielen anderen Märkten der Region gebunden sind und eine Verlegung auf andere Tage oder Zeiten kaum machbar erscheint“. Gemeindevertreter Henning Arndt (Grüne) brachte ein, „dass wir uns einmal auf dem sehr lebendigen Markt in Kronshagen umsehen sollten, um vielleicht Anregungen mitzunehmen“.

Fazit: Einstimmig wird der Gemeindevertretung empfohlen, noch vor Weihnachten einen Prüfauftrag an die Verwaltung zu geben. Ortsmanagerin Ulrike Münzberg-Niemann soll auch Kontakt zu Marktleuten aufnehmen, die bisher noch nicht in Gettorf vertreten sind, aber anderweitig in der Region die Marktvielfalt bereichern.