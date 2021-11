Gettorf

Jetzt ist alles offiziell besiegelt. Die Urkunde hält ihr nun selbst täglich vor Augen, wie bewundernswert unerschöpflich ihr Engagement bei den Gettorfern ankommt. Hannelore Struve hat am Montagabend in einer kleinen Feierstunde in der frisch sanierten Mühle die Urkunde über die Verleihung der Ehrenbürgerwürde aus der Hand des Bürgermeisters erhalten.

Hans-Ulrich Frank (CDU) sprach von „einer Flamme der Leidenschaft“, die in Hanni Struve – so wird sie in Gettorf genannt – bis heute lodere. „Wir verneigen uns mit Respekt“, unterstrich er. Die 75-Jährige hatte in den 1970er-Jahren dafür gekämpft, dass die ausgediente und baufällige Mühle Rosa neben dem neuen Rathaus nicht abgerissen wird.

Hanni Struve aus Gettorf ist die erste Ehrenbürgerin

Sie war Mitbegründerin und dann auch Vorsitzende des Gettorfer Windmühlen- und Verschönerungsvereins. Schließlich ließ sich die Gemeinde nach anfänglichem Widerstand davon überzeugen, das heutige Baudenkmal zu kaufen. Der Verein begann zunächst mit Bordmitteln, das Bauwerk von 1869 herzurichten. Heute gilt die Mühle als Wahrzeichen und ist gerade für über 700 000 Euro saniert worden.

Frank würdigte auch die langjährige kommunalpolitische Arbeit der gebürtigen Gettorferin, ihren Einsatz fürs DRK und ihr seit vielen Jahren andauerndes Engagement für das zweite Wahrzeichen der Gemeinde, die St. Jürgen-Kirche. Sie ist Vorsitzende des Kirchbauvereins. Er unterstützt den Erhalt der historischen Kirche und realisiert eigene Baumaßnahmen, die der breiten Öffentlichkeit dienen.

„Die Gemeinde konnte bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft gar nicht anders entscheiden“, sagte Frank mit Augenzwinkern. Die Gemeindevertretung hatte den Beschluss einstimmig gefasst. Er hob hervor, dass mit Struve erstmals eine Frau die Auszeichnung erhalte.