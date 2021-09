Schwedeneck

Zeitreisen sind in Krusendorf garantiert. Der gemütliche Ortsteil von Schwedeneck besitzt nicht nur alte Bauernhöfe und eine seltene barocke Backsteinkirche mit spannender Vorgeschichte. Im Inneren der Dreifaltigkeitskirche entführt der Klang der fast original erhaltenen Marcussen-Orgel in die Zeit der musikalischen Romantik. Dass die Rückbesinnung auf Orgelwerke des 19. Jahrhunderts künftig brillant ausfällt, dafür sorgen gerade Kirsten und Ulrich Babel aus Gettorf.

Sie sind langjährige erfahrene Orgel- und Harmoniumbaumeisterin und -meister. Die Kirchengemeinde Krusendorf hat das Paar beauftragt, das wertvolle historische Instrument zu restaurieren, nachdem über zehn Jahre Spenden dafür gesammelt wurden. Die Grundüberholung ist eine Aufgabe, die Laien staunen lässt, wenn sie einen Blick ins Innenleben der Orgel werfen.

Die barocke Backsteinkirche von Krusendorf versteckt sich im Sommer hinter dem dichten Laub der uralten Bäume. Quelle: Cornelia D. Mueller

„Normalerweise kann man nicht viel sehen, weil alles eng und zugebaut ist“, sagt Kirsten Babel lächelnd. Aber noch öffnet sich der Blick ins Intimste eines mächtigen, höchst differenzierten Instruments. Hinter den mehrere Meter hohen glänzenden Prospektpfeifen im verzierten Holzgehäuse, die das Kirchenpublikum von der Empore würdevoll grüßen, überrascht ein Gewirr scheinbar nach Größen gestaffelter Orgelpfeifen.

Metallisch glänzende Labialpfeifen, eckige rotbraun gefärbte Holzpfeifen mit kleinen Deckeln, riesige becherförmige Mahagoniröhren von Zungenpfeifen oder spitz zulaufende Metallbecher sind so dicht neben- und hintereinander verbaut, dass sich dem Unkundigen das wirkliche System der Anordnung nicht erschließt.

Marcussen-Orgel von Krusendorf hat 783 Pfeifen

783 Pfeifen hat die Krusendorfer Orgel und ist damit „mittelgroß“, wie Ulrich Babel sagt. Alle Klangkörper mussten die Babels zunächst in der Enge des Gehäuses ausbauen, um das von der berühmten Orgelbauerfamilie Marcussen aus dem dänischen Apenrade errichtete Instrument unter die Lupe zu nehmen. „Die vielen Teile konnten wir gar nicht alle hier lagern“, berichtet Ulrich Babel. „Einen ganzen Schwung haben wir nach Gettorf in die Werkstatt gefahren und dort behandelt.“

Frontansicht der historischen Orgel in der Krusendorfer Dreifaltigkeitskirche: Jetzt glänzen die Prospektpfeifen wieder. Quelle: Cornelia D. Mueller

Als „richtig groß“ gelten Orgeln mit bis zu 6000 Pfeifen. Auch Riesen hatten die Babels schon in Betreuung. So haben sie 1997 die Orgel der großen Kieler St.-Nicolai-Kirche am Alten Markt, die mehr als 4000 Pfeifen besitzt, auseinandergebaut und umgerüstet. Seitdem öffnen sich die Ventile der Pfeifen elektrisch, die Übertragung von den Tasten erfolgt digital.

Was nicht heißt, dass die Arbeit in Krusendorf, wo der Weg der Tonerzeugung ein rein mechanischer ist, ein Kinderspiel wäre. „Sie ist in erster Linie faszinierend“, unterstreicht Kirsten Babel. „Diese Marcussen-Orgel ist fast im Originalzustand. Das ist selten.“

Orgelbauer-Paar aus Gettorf begeistert vom Erhaltungszustand

1974 wurde sie zuletzt durch die dänische Firma Marcussen, die heute in siebter Generation Orgeln baut, saniert. „Es wurden einige Holzteile behandelt oder ersetzt, weil sie vom Holzwurm befallen waren, und Windkanäle erneuert. An der Substanz aber hat sich seit 1868 nichts geändert“, erläutert die Orgelbauerin. „Auch der nachträgliche Einbau des elektrischen Gebläses, das für die Luftzufuhr beim Orgelspiel sorgt und den Calcant ersetzt, tut dem keinen Abbruch.“

Calcant? „Das war der Gehilfe des Organisten, der die großen Blasebälge durch Treten oder Drücken betätigt hat, damit den Pfeifen während des Spiels ununterbrochen Luft zugeführt wird“, klärt sie auf. Ein Blick in die enge Kammer, in der der Krusendorfer Calcant tretend seine Arbeit verrichtete, lässt erahnen, dass diese Tätigkeit heute den Besuch des Fitnessstudios überflüssig machen würde.

Das aktuelle Gebläse pustet acht Kubikmeter Luft pro Minute in die Windlade, die „Schaltzentrale“, in der der Luftstrom gelenkt wird. Organistin oder Organist geben die Impulse durch ihr Tastenspiel auf den in Krusendorf zwei Manualen (Tastaturen) und das Ziehen der Register. Letztere bestimmen die Klangfarbe.

Die Babels sind immer noch überrascht, in welch gutem Zustand sie die Krusendorfer Orgel bei Beginn der Arbeiten am 16. August 2021 vorfanden. Nachdem sie die viele Zentimeter dicken Staubschichten entfernt hatten, „präsentierte sie sich technisch recht einwandfrei“. Ulrich Babel: „Zu ersetzen war wirklich wenig.“

In Krusendorf ist die längst Pfeife 4,40 Meter lang

Nach Reinigung aller Teile prüften die beiden zum Beispiel die feinen schwingenden Metallzungen, die ein Teil der Pfeifen besitzt, und die Deckel, die den Klang „gedackter“ Holzpfeifen eine Oktave tiefer machen, als er normalerweise bei der Länge der Pfeife wäre. Kirsten Babel: „Die Länge wird in Fuß angegeben. Gedackt tönt eine 8-Fuß-Pfeife von 2,40 Meter Länge wie 16 Fuß. Dabei entstehen weniger Obertöne, das Klangbild ist weicher. In Krusendorf misst die längste Pfeife real 4,40 Meter.“

In Kürze wird das Orgelbauer-Paar fertig. Dann sind alle Pfeifen auf Tonhöhe und Klang neu gestimmt. Das Zusammenspiel in jedem Register ist wieder perfekt. Tastenbeläge wurden neu aufgeleimt, das von Reißzwecken zerstochene Notenbrett aufgehübscht und mit Magnethaltern versehen. Zum Erntedankfest am Sonntag, 3. Oktober, dürfen die als Prinzipale, Flöten, Streicher und Gedackte klassifizierten 783 Orgelpfeifen von Krusendorf zu Gehör bringen, was wirklich in ihnen steckt.