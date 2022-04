Von Cornelia Müller

Auf dem Acker am Ortsrand von Gettorf in der Nähe der B 76 (Borghorster Weg/Ravenshorst) darf ein privates Solarfeld zur Stromerzeugung entstehen (unten). Nahwärme bekommt ein kleiner Teil Gettorfs bereits von der ALS in Tüttendorf, die aus Biogas Energie erzeugt. Ein Blockheizkraftwerk der Firma am Bürgerpark oder einem anderen Standort könnte den Ortskern versorgen. Quelle: Sven Janssen