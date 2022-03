Gettorf

Vor einem Jahr kam es ins Rollen und ist seitdem ein Erfolg: das Dörpsmobil Gettorf. Das flotte E-Mobil, ein Renault Zoe, macht es seiner Fan-Gemeinde im Dörpsmobil-Verein jetzt noch bequemer. Im Ortskern hat es ab sofort seinen zweiten Dauerparkplatz. Man darf es einfach auf dem Karl-Kolbe-Platz stehen lassen, wenn die Tour beendet ist.

„Angesichts der sprunghaft steigenden Benzin- und Dieselpreise ist das Carsharing unseres E-Mobils die ideale Lösung“, wirbt Hubert Ovenhausen. Er ist Vorsitzender des Vereins Dörpsmobil Gettorf. Im April 2021 ging der Verein an den Start.

Mitglieder können den Renault Zoe, in dem fünf Passagiere bequem Platz haben, zum Stundenpreis von fünf Euro nutzen. Im Nachttarif von 19 bis 6 Uhr gibt es einen Sonderpreis: 17 Euro pauschal. Auch für Mitgliedschaft muss man nicht viel berappen: sechs Euro monatlich.

Kurze Ladezeit fürs Dörpsmobil ist ein Pluspunkt in Gettorf

Die Botschaft zweiter Stellplatz, die Ovenhausen auch für künftige Nutzerinnen und Nutzer hat, ist in der Tat nicht banal. Bisher muss das Elektroauto immer wieder zum Bauhof an der Kieler Chaussee zurückgebracht werden. Je nach Wohnadresse, kann das ganz schön weit entfernt sein. Dort ist auch die „Tankstelle“ – die leistungsstarke Stromzapfstelle der Gemeinde.

Das Gute jetzt: Die Parkscheibenpflicht und die Begrenzung auf drei Stunden Zeit gilt für die Dörpsmobil-Gemeinde auf dem Karl-Kolbe-Platz im Zentrum nicht. Man legt einfach die Sondergenehmigung des Amtes hinter die Windschutzscheibe – fertig. Wo der Wagen jeweils steht, zeigt die Moqo-App auf dem Handy, mit der man das Auto auch auf- und zuschließt.

Das ist praktisch am zweiten Standort des Dörpsmobils Gettorf: Auf dem Karl-Kolbe-Platz im Ortskern sparen sich Nutzerinnen und Nutzer die Parkscheibe. Sie dürfen länger als drei Stunden hier stehen. Quelle: Cornelia D. Mueller

Ist der Wagen dann auch geladen, wenn jemand anderes fahren will? Ovenhausen: „Wenn 50 Prozent der Kapazität bei der Rückkehr verbraucht sind, soll er an die Steckdose. Mitglieder wissen das. Und es wird einem auch angezeigt.“ Die Akkus an einer 22-Kilowatt-Wallbox wie am Bauhof vollzuladen, dauere je nach Fahrzeugtyp höchstens 50 Minuten.

Dörpsmobil Gettorf hat im ersten Jahr 1300 Kilo CO2 eingespart

„Mit voller Ladung kommt unser Dörpsmobil 350 Kilometer weit“, erläutert der Vorsitzende. „Sind Klimaanlage, Heizung, Scheibenwischer, Licht, Sitzheizung eingeschaltet, ist die Strecke kürzer. Aber man kann ja an jeder E-Zapfsäule nachladen, wenn es sein muss.“ Das dürfte bislang nur selten vorgekommen sein. Im Durchschnitt nutzten Mitglieder das Auto zwei Stunden und legten dann 30 bis 50 Kilometer zurück, ergänzt er.

Bislang hat der Verein 30 Mitglieder, die insgesamt 8200 Kilometer zurücklegten. Damit wurden 1300 Kilogramm CO2 eingespart. Einige, wie auch Ovenhausen selbst, haben in der Folge sogar ihr eigenes Auto oder den Zweitwagen der Familie abgeschafft. Sie sparen damit alle Nebenkosten – und zahlen obendrein an Gebühr wesentlich weniger als vorher für Sprit.

Inzwischen decken sich Einnahmen und Ausgaben des Dörpsmobilvereins. „Dennoch hätten wir gern mehr Mitstreiterinnen und Mitstreiter“, betont er. Wer sich interessiert oder einfach neugierig ist, schreibt eine E-Mail (doerpsmobil@gemeinde-gettorf.de) oder kommt am Freitag, 4. März, in der Zeit von 8 bis 12 Uhr auf den Wochenmarkt Gettorf. Hier stellt der Verein sich und sein E-Mobil vor.