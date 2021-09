Eckernförde

Die neue Parkstruktur in Eckernförde erhitzt die Gemüter. Die Stadt hat die Zahl kostenfreier Stellplätze deutlich reduziert und in der Innenstadt nur noch Anwohnerparkplätze ausgewiesen. Geschäftsleute und Praxisbetreiber sind sauer. Sie befürchten, dass Kunden, Patienten und Beschäftigte nicht mehr genügend Parkplätze in Zentrumsnähe finden.

Kaufmann Dirk Schreiber spricht für viele Gewerbetreibende in der Innenstadt, als er in der Einwohnerfragestunde der Ratsversammlung die aktuelle Park-Situation anprangert. „Draußen ist einiges am Kochen, die Bürger sind extrem verärgert“, sagt er. In der Innenstadt können nur noch Anwohner parken, 90 bislang öffentliche Parkplätze sind umgewidmet worden. Gleichzeitig habe die Stadt keine Alternativen geschaffen, kritisiert Schreiber. Der geplante Parkplatz Gleis III lasse auf sich warten. Seine Forderung: „Die Stadt muss dringend nachbessern, damit die Bürger wieder zu einem akzeptablen Preis parken können.“

Morgens sind alle kostenfreien Plätze schon besetzt

Durch die stark reduzierten kostenfreien Parkplätze am Grünen Weg und auf dem Parkplatz Bahnhof/Schulweg wissen viele in der Innenstadt Beschäftigte nicht mehr, wo sie parken sollen. Die Betreiberin einer Praxis schildert das Problem: „Ich habe acht Angestellte, die von Auswärts pendeln. Doch morgens um 10 Uhr ist freies Parken am Grünen Weg schon nicht mehr möglich“. Auch Patienten hätten Schwierigkeiten, ihr Auto abzustellen. „90 Prozent lassen sich bei uns über die Parkplatz-Situation aus“, beklagt sie.

Ungewohnte Leere am Freitag. Im Straßenzug Langebrückstraße/Ottestraße sind an diesem Vormittag acht Parkplätze frei. In der Geschäftsstraße sind nur noch Anwohnerparkplätze ausgewiesen. Quelle: Christoph Rohde

Anwohnerparkrechte sind jedoch für Gewerbetreibende nicht zugänglich. Es zählt der erste Wohnsitz in der Innenstadt. Die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt weist darauf hin, dass die Einnahmen aus den neuen kostenpflichtigen Stellplätzen auch für den Bau des Parkplatzes Gleis III dienen sollen. Hier sind für 500 000 Euro 78 Stellplätze geplant. Laut Bürgermeister Jörg Sibbel ist die Fertigstellung im kommenden Jahr vorgesehen. Begonnen hat der Bau noch nicht.

Verkehrsberuhigung soll mehr Lebensqualität bringen

Die Stadt empfiehlt Gewerbetreibenden, für ihre auswärtigen Angestellten Dauerparkplätze anzumieten. Doch die sind bereits Mangelware geworden. So fiel die Entscheidung, im Parkdeck Noorstraße, das über das Jahr nur zu 23 Prozent ausgelastet ist, 61 Stellflächen für die Dauervermietung zu 70 Euro im Monat freizugeben. In der städtischen Tiefgarage Reeperbahn sind bereits alle Plätze vergeben.

Edgar Meyn (Grüne) erinnert daran, dass mit der Ausweitung der Anwohnerparkplätze in der Innenstadt auch der Parksuchverkehr reduziert werden soll. „Wir wollen für mehr Lebensqualität im Zentrum sorgen und wir brauchen die Verkehrswende“, sagt er. Torsten Peuster (SSW) spricht sich dafür aus, nach einem Jahr die neue Park-Reglung zu überprüfen und gegebenenfalls nachzubessern. Eine Erleichterung kündigte Sibbel für ambulante Pflegedienste an: Sie sollen – ähnlich wie Handwerker – im Einsatz mit einer Ausnahmegenehmigung in der Innenstadt parken können.

Wirtschaftskreis befürchtet Einbußen für Gewerbetreibende

Für den Wirtschaftskreis Eckenförde (WKE) reicht das nicht aus. „Die jetzige Park-Regelung ist nicht verbraucherfreundlich“, kritisiert der Vorsitzende Wilfried Wagner. Die Streichung kostenfreier Parkplätze am Rand widerspreche den Bemühungen, die Innenstadt attraktiver zu machen. Wagner befürchtet eine Verlagerung von Einkäufen auf die Grüne Wiese und sinkende Gewerbesteuereinnahmen für die Stadt. Das Konzept sei „halbgar“, so der WKE-Vorsitzende. Und die Wirtschaft sei im Vorfeld nicht mit ins Boot geholt worden. „Uns hat keiner gefragt.“

Diesen Ärger kann Jürgen Neumann (SPD) verstehen. Die Sozialdemokraten hatten einen Stopp der neuen Park-Regelung beantragt, um zunächst alle Betroffenen anzuhören. Doch mit diesem Ansinnen war die SPD-Fraktion in der Ratsversammlung gescheitert. Die Umsetzung ohne Alternativen sei katastrophal, resümiert Kaufmann Schreiber. Sein Fazit: „Da ist schlecht gearbeitet worden“.