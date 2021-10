Molfsee/Kiel

Frisch gebackener Blechkuchen, kuschelige Kleidungsstücke, Kunsthandwerk und natürlich Kürbisse in allen Formen und Farben – rund 100 Aussteller machen den Herbstmarkt in Molfsee wieder besonders. Wenn Sie mit ihrer Familie über den Markt schlendern und einen schönen Herbsttag verbringen wollen, dann machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit!

Die Stände verteilen sich in der historisch geprägten Landschaft und in den liebevoll hergerichteten Häusern auf einer Fläche von mehr als 20 Hektar. Am Mittwoch gab es einen Ausstellerwechsel, sodass sich ein zweiter Besuch im Freilichtmuseum lohnt.

Der Herbstmarkt ist noch bis Sonntag, 10. Oktober, täglich von 9 bis 18 Uhr, auf dem Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee geöffnet. 

Eine von drei Familienkarten für den Herbstmarkt in Molfsee gewinnen!

Sie wollen ohne Eintritt zu zahlen den Herbstmarkt in Molfsee besuchen? Dann nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil. Wir verlosen drei Familienkarten, eine Familienkarte gilt für zwei Erwachsene mit Kindern zwischen 7–17 Jahren.

Was Sie dafür tun müssen? Sagen Sie uns einfach, wie lange der diesjährige Herbstmarkt in Molfsee noch stattfindet. Eine Teilnahme ist bis zum Donnerstag, 7. Oktober 2021, bis 23.30 Uhr möglich. Die Eintrittskarten sind nur am Sonnabend, 9. Oktober 2021 sowie am Sonntag, 10. Oktober 2021 gültig.

Die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Herbstmarkt in Molfsee: Jahr100Haus im Freilichtmuseum kostet extra Eintritt

Der Eintrittspreis für den Herbstmarkt in Molfsee beträgt acht Euro. Der ermäßigte Eintritt liegt bei sechs Euro, Kinder bis sechs Jahre bezahlen keinen Eintritt.

Wer zusätzlich zum Herbstmarkt Molfsee noch in das Jahr100Haus möchte, muss zwei Euro zusätzlich bezahlen.