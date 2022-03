Molfsee

„Es geht los.“ Mit diesen Worten fasst Amtsvorsteher Manfred Tank (SPD) am Freitag ein großes Projekt im Amt Molfsee zusammen. Im Sommer wurde entschieden, Interessierten aus den Gemeinden Molfsee, Mielkendorf, Rodenbek, Rumohr und Schierensee die Chance zu bieten, sich kostenfrei Glasfaser bis ins eigene Haus legen zu lassen.

Anbieter sind die Stadtwerke Neumünster (SWN), die nun den Start verkünden: „Wir haben den Gemeinden Molfsee, Mielkendorf, Rumohr, Rodenbek und Schierensee mitgeteilt, dass die abgegebenen Verträge den Ausbau auf wirtschaftliche Beine stellen und die Gemeinden somit den Anschluss an das SWN-Glasfasernetz sicher haben“, berichtet Matthias Ballweg, Kampagnenleiter der Stadtwerke Neumünster (SWN) bei dem Pressetermin.

SWN-Glasfaser: Der Ausbau beginnt in den kommenden Wochen

Neben den Bürgermeistern Martin Stier (Rodenbek) und Manfred Kaiser (Schierensee) sind auch Verwaltungschef Timo Boss (Bürgermeister Molfsee) und Bauamtsleiter Jan Evers dabei. Alle sind sehr zufrieden. „Das ist ein echter Erfolg für die Gemeinden des Amtes Molfsee. Gemeinsam haben die Bürgerinnen und Bürger aller beteiligten Gemeinden erreicht, dass eines der wohl größten Infrastrukturprojekte starten kann“, betont Boss. Und Jan Evers ergänzt: „Es ist ein Solidarprojekt, weil die Bürgerinnen und Bürger des Amtes zusammengestanden haben und in jeder Gemeinde die Quoten der Abschlüsse gut waren.“

Für Timo Boss ist noch ein weiterer Aspekt wichtig: „Damit habe ich bereits eines meiner Wahlversprechen einlösen können.“ Denn Boss, der im April ein Jahr im Amt ist, hatte das Thema Digitalisierung groß auf seine Agenda im Wahlkampf geschrieben.

„In den kommenden Tagen werden die Begehungen beginnen“, kündigt Stadtwerke Kampagnenleiter Ballweg an. „Wenn alles nach Plan läuft, könnten die ersten Anschlüsse 2023 fertig sein.“ Er hofft, dass im Sommer 2023 das Projekt abgeschlossen ist – zumindest im Kernbereich der Gemeinden. Noch sind die Außenbereiche nicht versorgt. Doch dort arbeite man daran, mit entsprechenden Fördermitteln ebenfalls die Versorgung auf den Weg zu bringen, sagt Rodenbecks Bürgermeister Martin Stier.

„Glasfaser ist derzeit die einzige Technik, die für die vielfältigen Aufgaben der Zukunft gewappnet ist. Menschen, die bisher unentschlossen waren, haben bis Ende des Monats noch die Chance, ihre Immobilie kostenlos an das Glasfasernetz anzuschließen“, fügt Ballweg hinzu. Das sieht Amtsvorsteher Manfred Tank ähnlich: „Glasfaser ist ein wichtiger Aspekt für die Ansiedlung von Gewerbetreibenden, aber auch normale Familien können sich damit zukunftsfähig aufstellen.“

Stadtwerke Neumünster freuen sich über den Erfolg der Glasfaser-Kampagne

Für alle steht fest: „Die gute Beteiligung zeigt, dass das Projekt, also der Glasfaserausbau im Amt Molfsee, auf einen Bedarf trifft. Die Menschen aus der Region haben die Notwendigkeit einer zukunftssicheren Telekommunikationstechnik erkannt“, erklärt Ballweg.

„Viele Häuser bekommen einen Vollausbau“

Insbesondere bei den Mehrfamilienhäusern haben sowohl die Vermieter als auch die Mieter voll mitgezogen. „Viele Häuser bekommen einen Vollausbau in Sachen Glasfaser, sodass Internet, Telefonie und TV zukünftig in jeder Wohneinheit zur Verfügung steht. Das ist in Gemeinden mit dieser Struktur wichtig, um einen wirtschaftlichen Ausbau möglich zu machen“, führt Ballweg aus.

Wo genau der Zugang zum Glasfasernetz möglich ist, welche Optionen zur Verfügung stehen und wie ein Anschluss beantragt wird, darüber informiert SWN im Internet unter der Adresse www.giga5.de. Termine können unter Tel. 04321 202-4546 ausgemacht werden.