Flintbek

Das Thema Glasfaserausbau hat den Hauptausschuss in Flintbek bereits mehrfach beschäftigt, auch am Mittwochabend war der Punkt Thema auf der Tagesordnung in der Sitzung, die Carsten Stegelmann (CDU) leitete. Das Fazit: „Die Abdeckung ist gut, es wird kaum gemeckert“, so der Vorsitzende.

Dazu war als Experte Johannes Lüneberg, stellvertretender Geschäftsführer und Breitbandberater im Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein (BKZ.SH) geladen, um auf Fragen der Ausschussmitglieder kompetent zu antworten.

„Wir sind sehr zufrieden, denn über den Anbieter Vodafone haben wir in Flintbek eine Abdeckung mit bis zu 1000 mb/s“, fasste Stegelmann die Erläuterungen von Johannes Lüneberg zusammen. Allerdings ist da auch der Haken. „Aufgrund der guten Abdeckung können wir nicht auf eine Förderung für den weiteren Glasfaserausbau hoffen. Das hat Herr Lüneberg uns deutlich gemacht.“

Gewerbegebiete verfügen über Glasfaser

Beispiele hatte Stegelmann auch parat. „Die neuen Baugebiete wie der B-Plan 50 und auch der B-Plan 51 sind bereits mit Glasfaser ausgestattet. Aber es schließen auch nicht alle an“, fügte er noch hinzu. Ein Grund seien sicher auch die höheren Kosten für den Glasfaseranschluss.

Auch das „alte“ Gewerbegebiet an der L 318 sei bereits mit Glasfaser ausgerüstet. „Das ist natürlich für die Gewerbetreibenden sehr wichtig, natürlich wird auch das neue Gewerbegebiet entsprechend ausgerüstet mit Glasfaser“, so der Ausschussvorsitzende.

Für ihn steht in dem Zusammenhang allerdings auch fest: „Es wird von den Einwohnern und Einwohnerinnen kaum gemeckert über die Versorgung in Sachen Datenvolumen, Schnelligkeit und Internet.“ Im Ort direkt gehe er von keinem Bedarf aus, in den Außenbereichen sehe das natürlich anders aus. „Ob Flintbeker Holz oder auch Bereiche im Sprengerteich, dort ist die Versorgung nicht gut, aber da würde auch kein Glasfaserausbau kommen“, ist Stegelmann sicher. Das seien leider „tote“ Ecken, so der Vorsitzende weiter.

Förderungen sollen dennoch ausgelotet werden

Eine Idee hatte Johannes Lüneberg vom Breitbandkompetenzzentrum Schleswig-Holstein jedoch für die Gemeinde. „Es gibt eine Förderung vom Land, die wir als Gemeinde beantragen können, um nach zusätzlichen Ideen und Versorgungsmöglichkeiten zu suchen. Der Hauptausschuss hat beschlossen, dass die Verwaltung genau diese Förderungsmöglichkeiten ausloten soll.“