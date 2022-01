Schwedeneck

Eine Gemeinde, 13 teils größere, manchmal auch sehr kleine Ortsteile im ländlichen Raum: Das ist Schwedeneck. Der Zugang zum Internet ist hier in manchen Bereichen sehr schlapp. Das soll sich mit dem Glasfaserausbau durch Fiete.Net ändern. Allerdings müssten sich dafür 50 Prozent der möglichen Haushalte beteiligen. Von denen haben sich bisher erst 28 Prozent dafür entschieden.

Dabei handelt es sich um das Ausbauprojekt für den Bereich des Breitbandzweckverbandes der Ämter Dänischenhagen, Dänischer Wohld und Hüttener Berge. Insgesamt geht es um 7100 Haushalte, deren Ausbau im Rahmen einer Bundesförderung erfolgt: Das ist kostengünstiger. Sie trifft auf Haushalte zu, die bisher maximal eine Internetgeschwindigkeit von 30 MBit/s hatten.

Für Schwedeneck war dazu für Montag, 17. Januar, eine Info-Veranstaltung in der Sporthalle im Schwedenecker Ortsteil Surendorf geplant. Die wurde aber wegen der Corona-Entwicklung abgesagt.

Montag Online-Veranstaltung zum Glasfaserausbau

Stattdessen gibt es nun eine Online-Veranstaltung für den gesamten Bereich des Zweckverbandes: und zwar am 17. Januar ab 19 Uhr. Der Link dazu: https://youtu.be/a37-fKiSmnE. Dabei können die Teilnehmenden auch Fragen im Chat stellen, die in der Veranstaltung beantwortet werden.

Grundsätzlich drängt allerdings die Zeit, denn die Vermarktung dauert nur noch bis zum 5. Februar. Daher beunruhigt die Quote von bislang 28 Prozent, die sich für Fiete.Net entschieden haben, zum Beispiel Menschen, die in den abgelegenen kleinen Ortsteilen leben.

„Eine sichere Infrastruktur sichert Unternehmen vor Ort“, sagt zum Beispiel der Schwedenecker Ralf Schiering, lokaler Berater und Trainer aus dem Ortsteil Birkenmoor. Menschen wie er fürchten, dass der Anbieter Fiete.Net die einzige Möglichkeit sein könnte, schnellen Zugang zum Internet zu bekommen. Ralf Schiering wird einen Antrag auf Anschluss ans schnelle Glasfasernetz stellen.

Informationen auch auf der Homepage von Fiete.Net

Auch in der Facebook-Gruppe „Rund um Schwedeneck“ wird das Thema intensiv und teils kontrovers diskutiert. So beklagen einige, dass die telefonischen Auskünfte von Fiete.Net bei Anfragen nicht gut gewesen seien. Bei der Kommunikation sei Luft nach oben. Manche zweifeln allgemein an der Produktqualität.

Quelle: Paul Wagner

Ralf Schiering, der sich ebenfalls an der Diskussion im Schwedenecker Forum beteiligt, kann Letzteres nicht bestätigen: Er nutze Fiete.Net seit fast acht Jahren „intensiv und beruflich“. Die Bereitstellung der gebuchten Leistung liege bei mindestens 99 Prozent. Es gebe auch „nahezu keine Ausfälle“: Sonst könne er auch gar nicht in Birkenmoor arbeiten. Glasfaser werde „einen Geschwindigkeitszuwachs bringen“.

Ein anderer „Kunde der ersten Stunde“ spricht sogar davon, dass von den Geschwindigkeiten her „leicht mehr“ ankomme als gebucht. Er habe allerdings in zwei Jahren Homeoffice auch rund zehn Störungen erlebt, davon zwei oder drei längere.

Man müsse zwar etwas suchen, aber letztlich würden alle Fragen zum Verfahren auf der Homepage von Fiete.net beantwortet, erklären andere bei Facebook. „Kann mit Glasfaser nur besser werden“, erklärt ein Nutzer, der seit zwei Jahren beim Anbieter ist und die Leistung „im Großen und Ganzen“ auf dem Niveau anderer großer Konzerne sieht. „Service war die ganzen Jahre mehr als super“, lobt ein anderer.

Da allerdings zum Beispiel im Ortsteil Dänisch Nienhof nicht alle Bereiche dabei sein werden, gibt es den Rat, zur Sicherheit eine sogenannte Interessensbekundung abzugeben, um „im System zu sein“. Grund: Dann weiß man frühzeitig, wer künftig noch Interesse hat. „Wäre echt schade, wenn es aufgrund mangelnder Anmeldungen nicht klappt, und wir irgendwann das Sechsfache zahlen müssen“, sorgt sich ein Schwedenecker, der von einem günstigen Angebot spricht: „Ich bin auf jeden Fall dabei.“