Von Cornelia Müller

Im Leerrohr sind die kleineren Rohre für die Hausanschlüsse gebündelt. In sie werden später die Glasfaserkabel „eingeblasen“. Genau diese Leitungen lässt der Breitbandzweckverband aktuell in Neudorf zunächst in Richtung Revensdorf verlegen. Quelle: Cornelia D. Mueller