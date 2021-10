Krogaspe

Der Golfpark Krogaspe hat neue Pächter. Golfpro Frank Donothek und Diplom-Betriebswirtin Yvonne Frenkel starten am 1. Januar 2022. Sie wollen den 96-Hektar-Platz im Offen-für-jedermann-Konzept von Gründerpaar Chris und Sylvia Parker weiterführen.

Frank Donothek (44), Mitglied im Berufsgolfer-Verband Professional Golf Association of Germany (PGA), und Diplom-Betriebswirtin Yvonne Frenkel (51) sind ab 1. Januar 2022 neue Pächter des Golfparks Krogaspe bei Neumünster.

Der Golfpark soll ein Jedermann-Sportplatz bleiben

Das Pächterpaar stellte sich in der Gemeindevertretung vor. Beide wollen der Grundidee der Gründer, Golf als Breitensport populär zu machen, treu bleiben. „Der Golfpark bleibt auf jeden Fall ein Jedermann-Sportplatz,“ erklärte Frank Donothek. „Wir möchten für alle da sein.“ Er will den 96-Hektar großen Platz spielbarer und abwechslungsreicher, jedoch nicht schwieriger machen. „Die Fläche hat einen hohen Schwierigkeitsgrad durch die Lage und die offene Fläche. Bei Wind ist der Platz ohnehin schwierig.“

Ansage des Paars, das im 46 Kilometer entfernten Owschlag lebt: „Wir wollen wieder eine Perle daraus machen, die zur Gemeinde passt.“ Die Pachtzeit von 15 Jahren verspricht neue Kontinuität auf dem Green. Es gibt eine Option zur Verlängerung um weitere fünf Jahre.

Golfpark-Gründer Chris Parker war auch Headgreenkeeper. Frank Donothek wird für die Pflege von Rough und Green eine Greenkeeper-Mannschaft beschäftigen. „Man muss die Fehler aus der Vergangenheit nicht wiederholen.“ Mitarbeiter werden übernommen, „soweit sie es wollen“, sagte Yvonne Frenkel.

Im Juli kam das Signal zum Gesprächseinstieg

Das Paar hatte Ostern 2020 erstmals Kontakt zu Ursula Moritz aufgenommen und war drangeblieben. Im Mai 2021 brachten sie sich als Pachtinteressenten erneut in Erinnerung. „Im Juli kam das Signal, dass man in die Gespräche einsteigt.“

Frank Donothek ist seit mehr als 30 Jahren Golflehrer und in der Nord-Szene bekannt. Er gründete mehrere Clubs im Land, plante und baute den Golfplatz Countryclub Hohwachter Bucht, war als Golfpro sieben Jahre lang im Golfclub Kitzeberg in Heikendorf, acht Jahre lang im Kieler Golfclub Havighorst, davor in Bielefeld und Hameln.

Diplom-Betriebswirtin Yvonne Frenkel arbeitet zurzeit als Assistentin der Geschäftsführung im evangelischen Erholungs- und Bildungszentrum Wittensee in Bünsdorf und hat Erfahrung in der Gastronomie.

Gastronomie soll auch für Nicht-Mitglieder offen sein

Der Golfpark soll 365 Tage im Jahr geöffnet sein, der Gastronomie-Betrieb täglich von 9 bis 20 Uhr laufen, im Sommer bis 22 Uhr. „Getränke gibt es im Sommer open end“, kündigte Yvonne Frenkel an. Sie plant eine Haupt- und eine Tageskarte mit wechselnden Gerichten, nachmittags Kaffee, Torten und Kuchen. „Die Gastronomie ist auch für Nicht-Mitglieder offen.“

2018 war die Anlage in die Schlagzeilen geraten, als Chris und Sylvia Parker nach 16 Jahren den vorzeitigen Ausstieg aus dem auf 30 Jahre angelegten Pachtvertrag ankündigten. Es kam wegen des Übernahmepreises für das Clubhaus und des 96 Hektar großen Platzes zum Streit mit den Flächenbesitzern Ursula und Klaus Moritz.

Nach dem Ausstieg der ersten Pächter führte die über 80-jährige Ursula Moritz den Platz als Clubpräsidentin ab 2019 weiter. Sie gründete einen neuen Verein, 450 Spielerinnen und Spieler traten ein. Mit Unterstützung aus den Golfer-Reihen gelang der Übergang. Ihr Mann Klaus Moritz koordinierte drei Greenkeeper, Christine Gercke das Sekretariat, Wolfgang Haaf, seit 2002 Spielführer, ehrenamtlich den Spielbetrieb.