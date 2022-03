Gettorf

Das ging richtig fix! Google hat die fälschlich als Teichstraße bezeichnete Eichstraße in Gettorf auf den Karten von Google Maps jetzt korrekt ausgezeichnet. Noch tagsüber am Dienstag, 1. März, hießen die echte Teichstraße und die Fußgängerzone Eichstraße komplett gleich. Das führte in der Vergangenheit bei Auswärtigen, die eine Adresse in der Eichstraße suchten, zu Verwirrung. Die Gettorfer selbst hatten das nicht bemerkt.

Die Kieler Nachrichten hatten online am Dienstagnachmittag, 1. März, darüber berichtet. Bei Google lief eine schriftliche Presseanfrage. „Wir schauen uns das gerne mal an“, hatte Pressesprecherin Lena Heuermann aus dem Google-Büro in Hamburg darauf per E-Mail geantwortet. Und prompt: Als Bürgermeister Hans-Ulrich Frank am späten Abend auf die Karte von Google blickte, war der Fehler ausgebügelt.

Heuermann hat einen Tipp für alle, denen ähnliche Fehler bei der Nutzung der Navigationssoftware auffallen: „Google ist bemüht, Google Maps so aktuell wie möglich zu halten und Nutzerinnen und Nutzern korrekte Informationen anzuzeigen. Sollten Sie trotzdem fehlerhafte Informationen entdecken, können Sie diese jederzeit innerhalb von Google Maps mithilfe des Feedback-Buttons melden.“ Für das Melden eines Fehlers müsse niemand angemeldet sein.