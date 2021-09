Eckernförde

„Umwelt und Ernährung – Wie wollen wir leben?“ Diese Frage bestimmte die „Eckernförder Gespräche“ im Rahmen des laufenden Green-Screen-Naturfilmfestivals am Dienstagabend. Für die Podiumsdiskussion in der Stadthalle hatte Festivalsprecher Michael van Bürk hochkarätige Gäste eingeladen. Zu ihnen zählten Ute Ojowski von der Stiftung Naturschutz, Christine Merk vom Institut für Weltwirtschaft (IfW), Sabine Mues vom Versuchsgut Lindhof und Hans-Caspar Graf zu Rantzau von der Landwirtschaftskammer.

Sie diskutierten zusammen mit Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) über die Chancen der hiesigen Landwirtschaft, die Situation der Bauern und die Verantwortung der Verbraucher. Alle Gäste waren sich einig, dass sich beim Thema Landwirtschaft und Lebensmittelversorgung viel ändern müsse – gerade in einem Agrarland wie Schleswig-Holstein mit seinen 70 Prozent Acker- und Weideflächen.

IfW-Wissenschaftlerin spricht sich für Fleischsteuer aus

„Wenn wir es ernst meinen mit dem Klimaschutz, müssen wir sehr viel weniger Fleisch konsumieren“, unterstrich in dem Gespräch Christine Merk, die am IfW als stellvertretende Direktorin des Forschungszentrums Global Commons und Klimapolitik tätig ist. Während in anderen Sektoren teils klare Vorgaben griffen, seien „die Klimaziele der Landwirtschaft insgesamt schwach“, so die Wissenschaftlerin. Dass die Menschen auf der anderen Seite nur schwer ihr Verhalten ändern, habe sie in zahlreichen Studien, unter anderem in den Mensen der Kieler Hochschulen festgestellt. „Und auch an der Supermarktkasse können und wollen wir uns oft nicht anders verhalten“, so Merk.

Der einst von den Grünen geforderte Veggieday sei geradezu harmlos im Vergleich zu dem, was eigentlich passieren müsste, um den Fleischkonsum in Deutschland auf ein vertretbares Maß zurückzuführen. Der Grund: Der ökologische Fußabdruck der Fleischproduktion in Bezug auf den CO2-Ausstoß, den Wasserverbrauch, Tierleid oder den Flächenverbrauch sei enorm. Merk sprach sich daher für eine moderate Fleischsteuer aus, durch die die Konsumenten an den Kosten für die Umweltschäden beteiligt werden.

Landwirtschaftskammer-Vize: Verbraucher leben in zwei Realitäten

Vor einem noch höheren Druck auf die heimischen Landwirte warnte Hans-Caspar Graf zu Rantzau, Vizechef der Landwirtschaftskammer. Die Bauern befänden sich in einem harten globalen Wettbewerb. Auch wenn der Umstieg auf ökologische Landwirtschaft politisch und auch finanziell teils gut begleitet werde, seien die Probleme komplex.

So sei die Gesellschaft nicht bereit, „für Bioprodukte tiefer in die Tasche zu greifen“, betonte Graf zu Rantzau. Er sprach von „zwei Realitäten“: den Angaben der Bevölkerung in Befragungen und dem tatsächlichen Verhalten im Einzelhandel. Dennoch sei es auch das Ziel der Kammer, in Schleswig-Holstein auf etwa zehn Prozent der Flächen Biolandwirtschaft zu betreiben. Noch sei aber ein Paradoxon zu beobachten, so der Vizechef der Kammer. „Gerade diejenigen, die sich gutes Fleisch leisten können, fahren ihren Konsum generell zurück.“

Landwirtschaftsminister Albrecht unterstrich, dass dieses Thema nicht allein den Landwirten und Verbrauchern überlassen werden könne. Wichtig seien neue politische Entscheidungen, auch mit Blick auf einheitliche Standards in Europa. „Es ist eine systemische Änderung nötig“, forderte Albrecht unter dem Applaus der rund 100 Zuhörer.

Albrecht sprach sich dafür aus, die milliardenschweren Subventionen für die europäischen Bauern künftig an deren Beitrag zum Gemeinwohl auszurichten. Statt einer Förderung nach Fläche sollten Arten- und Gewässerschutz oder zum Beispiel das Tierwohl im Mittelpunkt der Zahlungen stehen. Allerdings müsse man aufpassen, dass die Probleme nicht in die Welt „outgesourct“ werden. „Das wird unseren Landwirten nicht gerecht und die Tiere werden anderswo gequält“, so Albrecht.

„Der Transformationsprozess ist nötig“, sagte Sabine Mues, Chefin des wissenschaftlichen Versuchsguts Lindhof. Auch wenn dieser erst spät gestartet sei, finde ein Bewusstseinswandel vor allem bei den jüngeren Menschen statt. Mues bekräftigte, dass sie generell optimistisch auf den Strukturwandel blicke und sich in Bezug auf die Landwirtschaft für einen „Kurswechsel“ einsetze, nicht aber für „eine Rolle rückwärts“. Die 50er-Jahre wolle niemand zurück, so Mues.