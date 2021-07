Eckernförde

226 Filme aus 57 Ländern sind in diesem Jahr zum Eckernförder Naturfilmfestival Green Screen eingereicht worden. 100 Dokumentationen hat eine Fachjury für das diesjährige Programm ausgewählt. Ab sofort startet der Vorverkauf für die Filmschau vom 4. bis 12. September.

Green Screen holt die Natur auf die Leinwand. Exoten wie Leoparden, Haie und Elefanten finden hier ebenso ihren Platz wie ungeahnte Einblicke in die heimische Tierwelt mit Biene, Maulwurf und Gartenschläfer. Filme entführen in den Norden nach Grönland und ins Wattenmeer, greifen die Folgen des Klimawandels auf – so wie das Schwinden des Eises – und beleuchten Alternativen für die Welt von morgen.

100 Präsenz-Events beim Green Screen 2021 in Eckernförde

An drei Kino-Standorten in Eckernförde wird die Schönheit der Natur, aber auch ihre Verletzlichkeit durch den Einfluss des Menschen zu erleben sein. Die sanierte Stadthalle, das „Carls“ auf der Carlshöhe und die St.-Nicolai-Kirche öffnen ihre Türen für insgesamt 100 Präsenzveranstaltungen vom 4. bis 12. September in Eckernförde. Anschließend tourt Green Screen noch bis zum 19. September mit einer Auswahl nominierter Filme durch Kinos in 16 Städten in Schleswig-Holstein und Dänemark.

In Eckernförde stehen unter Corona-Bedingungen mindestens 200 Sitzplätze zur Verfügung. Die bis zu 23 000 Besucher aus den vergangenen Jahren werden sich in den neun Tagen so jedoch nicht erreichen lassen. „Die 6000 verkauften Karten aus dem vergangenen Jahr sind für uns aber die untere Messlatte“, sagt Festival-Sprecher Michael van Bürk. Die Vorsitzende des Green-Screen-Fördervereins, Ulrike Lafrenz, ergänzt: „Die Pandemie ermöglicht uns nicht die früheren Größenordnungen, aber wir gehen optimistisch in das 15. Jahr.“

Strandkino mit einem Meeresfilm

Gemeinsam mit der Deutschen Meeresstiftung ist für Freitag, 10. September, zusätzlich ein Open-Air-Kino am Strand geplant, bei dem ein Meeresfilm gezeigt wird. Hier beginnt der Vorverkauf aufgrund der nicht planbaren Wetterlage erst eine Woche vorher. Wie im vergangenen Jahr steht während der Festivalzeit jeweils ein Naturfilm unter dem Motto „One day, one film“ zum kostenlosen Streamen zu Verfügung.

Positiv überrascht ist die Festivalleitung vom Zuspruch aus der Fachwelt. 87 Filmemacher und Produzenten haben sich für Green Screen akkreditiert – deutlich mehr als im Vorjahr. „Alle sind froh, dass es mit dem Festival weitergeht“, betont Geschäftsführer Markus Behrens. Viele hätten nach der Präsenz gedürstet. Green Screen ist das größte deutschsprachige Festival für solche Branchentreffs. Hier tauschen sich Nachwuchsfilmer mit erfahrenen Profis aus, hier werden neue Ideen für Naturfilmproduktionen geboren.

Naturfilmer stehen zum Gespräch bereit

Auch das Eckernförder Publikum profitiert. Erstmals werden nach der Corona-Pause bei vielen Filmen wieder die Macher live dabei sein und aus ihrem Erleben bei den Drehs vor Ort berichten. Für vier Dokumentationen will Festivalleiter Dirk Steffens selbst die Gespräche moderieren. Er eröffnet auch die Filmschau in Eckernförde, deren Preisverleihung für Sonnabend, 11. September, in der Stadthalle vorgesehen ist.

Im Vorfeld des Festivals laufen am 31. August die Eckernförder Gespräche, die ökologisch brisante Themen aufgreifen. Diesmal befragt Steffens die Gäste zum Einfluss der Agrarproduktion auf die Natur und zum Verbraucherverhalten. Eingeladen sind Vertreter aus der Konsumentenforschung, aus der konventionellen und biologischen Landwirtschaft sowie Umweltminister Jan Philipp Albrecht.

Begleitet wird Green Screen von einer Freiluft-Fotoausstellung auf der Strandpromenade. In Kooperation mit dem Museum Eckernförde zeigt die Gesellschaft Deutscher Tierfotografen dort 45 großformatige Bilder aus dem Wettbewerb „Europäischer Naturfotograf des Jahres“.

Hier geht es zu den Karten

Karten für das Festival in Eckernförde sind ab sofort online über die Internetseite www.greenscreen-festival.de bestellbar. Dort ist auch das komplette Programm einzusehen. Die Tickets kosten sechs Euro (ermäßigt vier) und sind – bei freien Restplätzen – auch noch an der Abendkasse erhältlich.