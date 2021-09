Am Donnerstag um 18 Uhr fiel der Startschuss für die 72-Stunden-Aktion der Landjugend Flintbek. Ihre Aufgabe ist die Sanierung des Grillplatzes in Groß Buchwald. Jede Menge Arbeit für die jungen Menschen. Gelingt das Projekt und wird am Sonntagabend angegrillt?