Groß Wittensee

Nur durch schnelles Ausweichen auf den Grünstreifen konnte ein Pkw-Fahrer einen Unfall auf der Habyer Straße in Groß Wittensee abwenden. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Sonnabend, 2. Oktoberm, zwischen 18 und 18.15 Uhr in seinem Auto in Richtung Groß Wittensee unterwegs, als ihn auf seiner Fahrbahn ein grauer oder schwarzer Renault Megane entgegenkam. Es drohte ein Frontalzusammenstoß. Durch eine Vollbremsung und das Lenken auf den Grünstreifen habe der Mann den Unfall verhindern können.

Der Renault Megane fuhr weiter. Der ausgewichene Fahrer gab an, dass vor ihm ein weinroter BMW gefahren war. Um die Straßenverkehrsgefährdung aufzuklären, bittet die Polizei in Eckernförde die Person im BMW und mögliche andere Zeugen oder Zeuginnen um Hinweise unter Tel.: 04351/9080.