Rendsburg

Nun haben auch die Grünen im Kreisverband Rendsburg-Eckernförde ihre drei Direktkandidaten für die bevorstehende Landtagswahl am 8. Mai nominiert. Dies teilte die Partei nach einer digitalen Mitgliederversammlung am Mittwoch mit. Drei Kandidaten sind nötig, da der Kreis Rendsburg-Eckernförde gleich drei Landtagswahlkreise (8 Eckernförde, 9 Rendsburg-Ost und 10 Rendsburg) umfasst.

Joschka Knuth tritt in Eckernförde an

In Eckernförde geht Joschka Knuth, seit 2019 Mitglied des Landtags, mit großem Rückhalt für die Grünen ins Rennen. Nach Angaben der Kreisgrünen wurde er bei seiner Nominierung von 93 Prozent der teilnehmenden Mitglieder unterstützt.

„Ich freue mich sehr über die Nominierung durch meinen Kreisverband. Es ist mir Ehre und Verpflichtung, für den Wahlkreis Eckernförde als Direktkandidat antreten zu dürfen“, so der 28-jährige Knuth nach seiner Wahl. „Ich trete an für eine nachhaltige Entwicklung Eckernfördes und seiner Umlandgemeinden. Kaum eine Region ist in den kommenden Jahren so rapiden Entwicklungen ausgesetzt. Wir müssen die Gestaltung dieser Entwicklungen aktiv in die Hand nehmen“, fordert Knuth und fügt hinzu: „Dass ich das kann, habe ich in den letzten Jahren im Landtag beweisen dürfen.“

Catharina Mews kandidiert in Rendsburg-Ost

Im Wahlkreis 9 erhielt Laura Catharina Mews aus Kronshagen – ehemals frauen- und genderpolitische Sprecherin im Landesvorstand der Grünen – mit 90 Prozent der Stimmen ebenfalls ein klares Votum. Nach ihrer Wahl sagte die 21-Jährige: „Im Wahlkampf werde ich eine junge Stimme für echte Gleichstellungspolitik sein.“ Besonders das Thema geschlechtsspezifische Gewalt liege ihr am Herzen, so Mews. „Wenn nur eine Person für das Thema sensibilisiert wird, ist unser Wahlkampf ein persönlicher Erfolg.“

Lea Reimann kandidiert in Rendsburg

Im Wettbewerb um den Wahlkreis 10 setzte sich Lea Reimann aus Büdelsdorf mit 55 Prozent der Stimmen gegen Nikolai Kamp aus Westerrönfeld (32 Prozent) durch. Für die 27-jährige Reimann habe der Klimaschutz eine zentrale Bedeutung in ihrer Kandidatur. „Ich freue mich über die Nominierung als Direktkandidatin im Wahlkreis 10 und bin gespannt auf den Landtagswahlkampf, auch unter erschwerten Bedingungen“, so Reimann. „In und um Rendsburg sowie für ganz Schleswig-Holstein möchte ich mich für mehr Klimaschutz, die Energiewende und gegen den Rechtsruck einsetzen.“

Sowohl Laura Catharina Mews als auch Lea Reimann hatten ihre Kandidaturen den Angaben zufolge erst im Zuge der Versammlung bekannt gegeben. Die Vorsitzenden des Kreisverbandes zeigten sich über das Ergebnis der Abstimmungen erfreut: „Nach der langen und zunächst erfolglosen Suche nach Kandidatinnen sind wir sehr froh, nun zwei kompetente Frauen für diese Aufgabe gewinnen zu können. Schließlich ist Geschlechtergerechtigkeit ein zentraler Bestandteil grüner Politik“, sagt die Vorsitzende des Kreisvorstandes, Solveyg Stauch. Ihr Vorstandskollege Lasse Bombien ergänzte: „Eckernförde wird im Fokus dieses Wahlkampfes stehen. Natürlich freuen wir uns da sehr, dass wir mit Joschka Knuth einen versierten Politiker aufstellen, der seinen Gegenkandidaten durchaus Paroli bieten kann.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor den Grünen hatten bereits CDU, SPD und FDP ihre Direktkandidaten für die drei Wahlkreise des Kreises Rendsburg-Eckernförde nominiert. So treten zur Landtagswahl beispielsweise im Wahlkreis Eckernförde die beiden Spitzenkandidaten von CDU und SPD, Daniel Günther und Thomas Losse-Müller, direkt gegeneinander an.