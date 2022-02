Gettorf

Braucht ein ehrenamtlicher Bürgermeister in Gettorf professionelle Assistenz? Die Grünen in Gettorf, die drei der 19 Sitze in der Gemeindevertretung haben, meinen Ja. Ihr Fraktionsvorsitzender Henning Arndt fordert, dass eine Stelle für eine Gemeindemanagerin oder einen -manager spätestens nach der Kommunalwahl 2023 eingerichtet wird.

„Ein ehrenamtlicher Bürgermeister in einer Gemeinde von der Größe Gettorfs kann die Aufgaben, die wir uns gestellt haben, nicht allein angemessen forcieren“, erklärte Arndt. „Das hat nichts mit dem jetzigen Amtsinhaber zu tun. Es geht um eine Grundsatzentscheidung, damit Projekte schneller umgesetzt werden können. Dafür muss sich jemand auch sicher in allen Verwaltungsabläufen bewegen können.“

Bürgermeisterposten in Gettorf nur im Ruhestand zu verkraften

Bürgermeister in Gettorf ist Hans-Ulrich Frank (CDU). Der 73-jährige frühere Journalist und Marketing-Fachmann ist seit 2018 im Amt. Sein Vorgänger war bis 2018 Jürgen Baasch (SPD), der sich im Alter von 75 Jahren in den kommunalpolitischen Ruhestand verabschiedete. Er war zehn Jahre Bürgermeister.

Heute hat Gettorf mehr als 7600 Einwohnerinnen und Einwohner und wächst weiter. Alle Baulücken werden genutzt. Mehr Wohnungen werden voraussichtlich im Bereich alte Rollschuhbahn entstehen. Und die Nachfrage nach Wohnraum und Baugrundstücken ist aus dem gesamten Umland ungebremst hoch. Im Jahr 2000 lebten noch 6000 Menschen in Gettorf.

Ortsentwicklungsprojekte in Gettorf jetzt anschieben

„Es geht zu wenig voran, weil sich keiner wie ein Profi mit Verwaltungskenntnissen darum kümmern kann“, bemängelt Arndt. Ihn selbst schmerze das auch als Haupt- und Finanzausschussvorsitzender. „Wir haben für die Ortsentwicklung große Projekte auf eine Prioritätenliste gesetzt, aber noch nicht ansatzweise etwas umgesetzt“, sagt er. „Beispiel Verkehrs- und Mobilitätskonzept: Die Politik hat Geld dafür schon bereitgestellt. Ein Planungsbüro hat den Auftrag. Aber wir sehen kein Ergebnis und kommen deshalb nicht weiter. Woran hakt es?“

Weiter bemängelt Arndt: „Wir haben das Ortsentwicklungskonzept vor zwei Jahren beschlossen. Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes – dafür kaufte Gettorf ein Grundstück hinzu –, der Umbau der alten Ortsdurchfahrt, ein neues Feuerwehrgerätehaus inklusive Grundstückssuche, die Bebauung der Rollschuhbahn, die Klimaneutralität, die Suche nach finanziellen Fördermöglichkeiten – dafür benötigt Kommunalpolitik einer auf 8000 Einwohner zugehenden Gemeinde professionelle Assistenz. Beschlossene Ziele müssen in absehbaren Zeiträumen erreicht werden.“

Aufwand im Bürgermeisteramt entspricht fast vollem Job

Der Grünen-Fraktionschef: „Es kann nicht sein, dass in Gettorf mit seinen wachsenden Aufgaben weiterhin nur ein Mensch im Ruhestand infrage kommt für das Bürgermeisteramt, es schon jetzt Zeit kostet wie ein voller Job. Und auch dann sind die Aufgaben kaum angemessen zu bewältigen.“

Könnte das nicht auch Ulrike Münzberg-Niemann, die hauptamtlich in der Gemeinde für die Wirtschaftsförderung, die Belebung des Ortskerns und den Coworking-Space eingestellt ist, mit erledigen?

„Nein“, sagt Arndt. „Das sind verschiedene Aufgaben. Frau Münzberg-Niemann ist ausgelastet – erst recht, wenn wir das Gewerbegebiet erweitern. Für das Gemeindemanagement brauchen wir eine neue Fachkraft, die sich sicher in Verwaltungsabläufen bewegt und dem Bürgermeisteramt zugeordnet ist. Wir wollen schließlich alle erreichen, dass Gettorf fit für die Zukunft wird.“