Grüne und Sozialdemokraten im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben ihre Forderungen für den Kreishaushalt des kommenden Jahres vorgestellt. Die Parteien setzen Schwerpunkte beim Klimaschutz, der Gesundheitsversorgung und der Integration.

Um die finanziellen Herausforderungen des Kreises im kommenden Jahr stemmen zu können, bleiben die Grünen bei ihrer Forderung, die Kreisumlage von 29 Prozentpunkten auf das Vor-Corona-Niveau von 31 zu erhöhen. Dann müssten die Gemeinden wieder mehr Geld an den Kreis abführen. „Die Finanzkraft der Gemeinden im Kreis ist erfreulicherweise besser als vermutet. Das Zurückkehren zur normalen Höhe der Kreisumlage ist für die Kommunen verkraftbar und für die Rettung und Stützung der Imlandklinik unabdingbar“, unterstreicht Grünen-Fraktionschef Lukas Strathmann.

Außerdem wollen die Grünen mit Blick auf den Klimaschutz ein kreisweites Wärmekataster einführen. „Für effektiven Klimaschutz brauchen wir eine auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wärmeplanung“, erklärt Armin Rösener, umweltpolitischer Sprecher der Grünen. Ein Wärmekataster – also eine Karte mit Wärmequellen, Verbrauchern, Netzen und Speichern – könne eine Momentaufnahme der Wärmeeffizienz bestimmen und auf Potenziale hinweisen. Profitieren sollen Kommunen und Ämter aber auch Bürger und Gewerbe. Für das Kataster beantragen die Grünen 80 000 Euro.

Mehr Geld für die Integration

Außerdem solle die Einbürgerungskampagne des Kreises fortgesetzt werden. Am Ende einer gelungenen Integration von Menschen in die Gesellschaft stehen die Einbürgerung und der Erhalt der deutschen Staatsbürgerschaft, teilt die Fraktion mit. Dafür sei eine gute Information und Beratung sowie die Begleitung der Einbürgerungswilligen wichtig. „Zur Fortführung der bisherigen Einbürgerungskampagne im Kreis soll die Kampagne mit 120 000 Euro jährlich weiterhin und dauerhaft finanziert werden“, fordert Christine von Milczewski, Fraktionschefin und Vorsitzende des Ausschusses für Soziales und Gesundheit.

Auch die Sozialdemokraten haben den Haushaltsentwurf der Verwaltung beraten. „Die SPD steht zu unseren Imlandkliniken. Wir haben deshalb unsere Anträge an die schwierige Haushaltssituation angepasst. Mit der Weiterentwicklung des ÖPNV, der Einführung der Kita-Sozialarbeit und einer Klimaschutzoffensive wollen wir aber deutliche sozialdemokratische Akzente setzen“, erklärt die SPD-Fraktionsvorsitzende Iris Ploog.

So will die SPD mit 130 000 Euro den ÖPNV im gesamten Kreis und in der Stadt Rendsburg weiterentwickeln. Mit dem Geld sollen unter anderem Anrufbussysteme geprüft werden. Diese könnten zur Stärkung des ÖPNV-Angebotes beitragen und dessen CO2-Bilanz verbessern. Die Erfahrungen anderer Landkreise sollen ausgewertet und auf ihre Übertragbarkeit auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde analysiert werden, so die SPD-Fraktion. Auf der Basis einer Bestandsaufnahme und der Fahrgastzahlen sollen dann Vorschläge für eine Weiterentwicklung erarbeitet werden.

Solarenergie für das Kreishaus

Beim Klimaschutz setzen die Sozialdemokraten darauf, dass der Kreis mit seinen Immobilien vorangeht. „Unsere Klimaschutzziele werden wir nicht mit der Erstellung von Konzepten erreichen. Jetzt müssen Taten folgen, und der Kreis muss mit seinen Liegenschaften weiterhin als Vorbild vorangehen“, fordert Iris Ploog. Die SPD beantragt daher 280 000 Euro für eine Klimaschutzoffensive. Mit dem Geld sollen zum Beispiel befestigte Flächen wie Parkplätze mit Solarpaneelen überdacht und neben dem Neubau des Kreishauses eine aufgeständerte PV-Anlage mit Blühflächen errichtet werden.

Der Kreishaushalt für das kommende Jahr wird aller Voraussicht nach am Montag, 13. Dezember, vom Kreistag beschlossen.