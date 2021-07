Eckernförde

Für Robert Habeck ist der vorletzte Stopp seiner Küstentour fast ein Heimspiel. In Eckernförde war der Bundesvorsitzende der Grünen schon öfters zu Gast. Ob Ostsee-Info-Center, Schweinswalschutz oder Green Screen. Donnerstagabend an der Hafenspitze aber ging es um die großen Themen. Wie der Umbau der Industrienation Deutschland gelingen könne, um der Klimakrise Herr zu werden – zum Vorteil aller.

Den Ausgangspunkt seiner Ausführungen findet Habeck wieder in Eckernförde. Hier, wo an diesem Tag Urlauber und Einheimische am Hafen entlang wandeln und eine steife Brise weht, wurde einst ein erbitterter Streit beigelegt. Als die Interessen von Fischerei und Schweinswalschützern kollidierten, gelang es dem damaligen Umweltminister, mit einer freiwilligen Vereinbarung die Wogen zu glätten. Der „Schweinswalfrieden“, wie er ihn nennt, könnte eine Blaupause drängender Probleme der Zukunft sein.

Wie der Umbau gelingen kann

Als eine „wahnsinnige Aufgabe“ bezeichnet es der Grünen-Chef – wie von der Bundesregierung beschlossen – ein reiches Industrieland wie Deutschland in 18 Jahren in die Klimaneutralität zu steuern. Das Ziel sei die Versöhnung von Wohlstand der Gesellschaft und industrieller Produktion mit der Klimaneutralität. Und das, so Habeck, könne nicht „die Politik, aus der wir kommen“. Zielvergessene Politik werde scheitern, prophezeit er.

Doch wie gelingt der gesellschaftliche Konsens? Nicht, in dem man auf die Sünden der Vergangenheit zeigt. Und auch nicht, in dem man Weltuntergangs-Szenarien an die Wand malt. Habeck geht es um die gemeinsame Motivation, den Wandel zu gestalten. Ja, Geschichte zu schreiben. „Nicht eine Partei allein kann das richten“, ist er sich sicher. Es dürfe um den Weg, die besten Lösungen gerungen werden. Aber das Ziel, das müsse feststehen.

Klimaschutz ist kein Selbstzweck

Auch der Grünen-Politiker ist sich darüber im Klaren, dass die Erderwärmung nur global bekämpft werden kann. Doch andere Nationen hätten Deutschland dabei schon den Rang abgelaufen. Solar-Industrie, Windkraft – viele Produktionszweige sind abgewandert. Für Habeck ist der Klimaschutz kein Selbstzweck. „Wer das Klima schützt, der schützt auch die Freiheit und das Leben“, sagt er unter dem Applaus der 400 bis 500 Zuhörer.

Bevor der erste Schauer den Grünen-Chef in den gelben Friesennerz zwingt, hat sich Jakob Blasel als Bundestags-Kandidat im Wahlkreis Rendsburg-Eckernförde vorgestellt. Der 20-Jährige kommt aus der Fridays-for-Future-Bewegung, die sich auch an der Eckernförder Hafenspitze regelmäßig zu Klimaschutz-Demonstrationen trifft. Auch Blasel wollte nicht ohnmächtig zusehen, wie „die Zukunft verheizt wird“.

Warum Habeck nicht als Kanzler kandidiert

Er habe die Wahl gehabt, sagt er. Und der Nachwuchspolitiker entschied sich dafür, sich zu engagieren. Er möchte die Schere schließen, zwischen dem, was gesellschaftlich gewollt ist, und dem, was tatsächlich getan wird. „Wir haben jeden Tag die Wahl, uns für den nötigen Wandel einzusetzen“, sagt er.

Bei der abschließenden Fragerunde drängt sich ein älterer Eckernförder vor. Warum Habeck nicht Kanzler werden wolle?, fragt er. Nicht, dass er nicht wollen würde. „Aber wir haben uns so entschieden“, sagt der Co-Vorsitzende. Und fügt an: Er nehme die Frage als ein liebevolles Kompliment.