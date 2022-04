Eckernförde

Der Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde hat die Mitfinanzierung der Stelle eines Jugendmitarbeiters im „Grünen Haus“ auslaufen lassen. Doch wie geht es jetzt weiter mit der kirchlichen Jugendarbeit in Eckernförde? Der Kirchenkreis befindet sich derzeit in einer Neuaufstellung seiner Strukturen. Kinder und Jugendliche sollen dabei einen besonderen Stellenwert bekommen.

Transformationsprozess nennt sich etwas sperrig die Planung, mit dem sich der Kirchenkreis für künftige Herausforderungen rüsten und die Grundversorgung in wesentlichen Bereichen gewährleisten will. Der Auslöser für das Konzept liegt in rückläufigen Kirchensteuereinnahmen. Laut Propst Sönke Funck hatte die evangelische Kirche allein im ersten Quartal so viele Austritte zu verkraften wie zuvor in einem ganzen Jahr. Und das, so Funck, vor allem aufgrund der Missbrauchs-Diskussion in der katholischen Kirchen.

Neuer Schwerpunkt auf Kirchenregionen

Anlass genug für den Kirchenkreis, sich über die künftigen Finanzmittel Sorgen zu machen, die sich bis 2060 mindestens halbieren sollen. „Die Rahmenbedingungen erodieren in einer atemberaubenden Geschwindigkeit“, so der Propst. Gleichzeitig darf die Jugend nicht aus dem Blickfeld geraten, denn sie sei die Zukunft von Kirche. Der neue Weg, der nun beschritten wird, betrachtet nicht mehr einzelnen Kirchengemeinden, sondern Kirchenregionen.

Parallel hat die Landessynode im vergangenen Herbst das neue Kinder- und Jugendkonzept beschlossen. Es schreibt verbindlich eine Alters-angemessene Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen von Belang vor. Sei es der Umbau eines Gemeindehauses oder die Neubesetzung einer Pfarrstelle. „Das erfordert ein Umdenken: Wie erreichen wir die Kinder und Jugendlichen?“, sagt der Jugendpastor im Zentrum für kirchliche Dienste, Stefan Link.

Jugend soll aktiv beteiligt werden

Wurden die bisherigen Strukturen allein von älteren Erwachsenen vorgegeben, so soll jetzt die Jugend ein aktives Mitspracherecht erhalten. Wie das gehen kann, dafür sollen die Kirchengemeinden eigene Konzept erarbeiten. Solche Konzepte werden künftig auch Grundlage für die Verteilung von Geldern sein. Funck rechnet damit, dass die neue Finanzsatzung des Kirchenkreises in Teilen schon in 2023 steht und in Gänze in 2024. Geld kriegen kirchliche Regionen für die Kinder- und Jugendarbeit dann nur, wenn die eigenen Vorstellungen fixiert sind.

Eine solche Region wären beispielsweise die Eckernförder Kirchengemeinden Borby und St. Nicolai, die untereinander bereits Fusions-Gespräche aufgenommen haben. Aufgrund der absehbar knapp werdenden Finanzmittel will der Kirchenkreis nicht mehr örtliche Projekte, sondern regionale, übergreifende Strukturen fördern. Doch wie passt das „Grüne Haus“ in Eckernförde da hinein? Zum Juni läuft hier die Stelle des Jugendmitarbeiters Klaus Kaiser aus. Ersatz ist noch nicht in Sicht.

50-prozentige Co-Finanzierung läuft aus

Angestellt war Kaiser bei der Kirchengemeinde St. Nicolai. Die Stelle war zu je 25 Prozent von Kirchengemeinde und Stadt sowie zur Hälfte vom Kirchenkreis finanziert worden. Festgeschrieben zunächst bis 2019 auf fünf Jahre und noch einmal verlängert bis Juni 2022, erläutert der Propst. Eine weitere Verlängerung hätte eine Entfristung bedeutet. „Doch das hätte der Kirchenkreis nicht garantieren können“, so Funck. Die Folge: Die 50-prozentige Co-Finanzierung läuft aus.

„Das lässt niemanden kalt“, bekennt er. Und der Kirchenkreis sei mit Hochdruck an der Arbeit, etwas Neues für die Kinder- und Jugendarbeit auf die Beine zu stellen. Wie das aussehen wird, ist derzeit noch nicht festgezurrt. „Wir werben um Geduld“, sagt der Propst. Nur eines kann er schon sagen: „Es laufen viele Gespräche, wir sind auf einem guten Weg.“ Die Kirchenkreis-eigene Immobilie „Grünes Haus“ soll dabei „möglichst nicht verkauft“ werden.

Aktuell ist hier die kirchliche Tourismusarbeit untergebracht sowie das Eckernförder Streetwork-Büro. Der Weltladen im Erdgeschoss wird von einem eigenen Verein getragen. Er sei über einen Mietvertrag abgesichert, sagt Funck.