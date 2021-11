Schwedeneck

Naturwissenschaftliches Denken können Schulen nicht früh genug fördern. So ertüftelten sich Kinder der Grundschule Surendorf in Schwedeneck im vergangenen Schuljahr sogar einen Preis. Auch der Forschungstaucher und Unterwasserarchäologe Florian Huber war hier schon zu Besuch. Nun hatte sich die Schule eine Wissenschaftlerin „gemietet“.

„Rent a Scientist“ heißt die Aktion der Kieler Christian-Albrechts-Universität, die Hautärztin Prof. Regine Gläser an die Grundschule nach Surendorf führte. Sie hat eine eigene Praxis in Kiel, lehrt außerdem an der Uni. „Es liegt mir am Herzen, den Spaß an der Wissenschaft zu fördern“, erklärt die 57-Jährige, deren Fachbereich die Dermatologie ist.

Sie trifft in der zweiten Klasse von Schulleiterin Jessica Knop auf sehr wissbegierige Mädchen und Jungen, die viele Fragen stellen und auch ihre Erfahrungen zum Thema beisteuern. „Super, ist das hier ein Gymnasium“, fragt die Hautärztin irgendwann hörbar begeistert.

Wissenschaft anschaulich erklärt für den Nachwuchs

Es geht um ein Thema, das alle betrifft: „Leberfleck, Tintenklecks und Sonnenschutz: Spannendes aus der Hautmedizin“. Ob die Kinder wüssten, was die Sonne so macht, fragt die Fachfrau den Nachwuchs. „Sie wärmt das Wasser“, antwortet ein Kind. Kein Wunder– die Ostsee ist hier ja nur kurzen einen Spaziergang weit entfernt. „Man wird braun“, erklärt ein Junge.

Linna (7) schaut sich durch das Mikroskop ein herausoperiertes Hautkrebs-Präparat an. Der Besuch der Wissenschaftlerin hat ihr sehr gut gefallen. Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

„Wir bestrahlen manchmal Patienten mit Licht“, erzählt Regine Gläser dem Nachwuchs. Aber es gebe auch negative Folgen von Sonneneinstrahlung. Und „Krebs ist das Blödeste, was passieren kann“, erklärt die Hautärztin.

Die Kinder erfahren, dass ihre junge Haut noch viel dünner ist als die der Eltern. Haut schuppt ab und hat die Kraft, sich immer wieder zu erneuern. „Wenn man sich verletzt hat, bildet sich eine Kruste“, weiß ein Junge.

Die meisten Menschen verwenden zu wenig Sonnencreme

Ein Risikofaktor für den gefährlichen Schwarzen Hautkrebs kann schon der eigene Hauttyp sein, erfährt der Nachwuchs von Regine Gläser: „Und man weiß auch, dass Sonnenlicht süchtig machen kann.“ Sonnenlicht sei ein Hauptrisikofaktor bei der Entstehung von Hautkrebs.

Zwar verfügen die Hautzellen über einen bestimmten Schutz. „Aber wenn jemand zu oft in der Sonne ist, schafft es das Reparatursystem nicht mehr, alle Zellen zu flicken“, erklärt die Hautärztin der Klasse in Surendorf. Besonders gefährlich sei die Strahlung im Sommer von etwa 11 bis 15 Uhr.

Da ist guter Sonnenschutz wichtig. Doch viele Eltern cremen ihre Kinder – oder auch sich selbst – nicht ausreichend ein, erklärt Regine Gläser. So hatten bei Tests 88 Prozent der Kinder nur einen unzureichenden Sonnenschutz: obwohl die Eltern überzeugt waren, den Nachwuchs gründlich eingecremt zu haben.

Und da kann man sich tatsächlich vertun, erklärt die Fachfrau. Man brauche nämlich zwei Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Sie selbst müsse sich zum Beispiel mit 34 Gramm einschmieren – ein Zehntel dessen, was in einer üblichen Sonnencreme-Flasche steckt.

Zum Abschluss dürfen die Kinder dann noch üben, wie man einen Leberfleck aus der Haut stanzen würde – in diesem Fall ist es die Haut einer Orange. Und die Jungen und Mädchen stehen auch Schlange, um am Mikroskop einen Blick auf ein herausoperiertes Hautkrebs-Präparat zu werfen.

„Ich habe kleine braune Punkte gesehen, und Fäden“, sagt Linna (7). Sie ist begeistert von dieser fesselnden Unterrichtsstunde. Das ist auch bei den Kindern spürbar, die mit Regine Gläser zum Abschluss der Stunde noch mit einer Lupe die eigenen Leberflecke auf der Haut betrachten. Und wer weiß: Vielleicht werden manche von ihnen in einigen Jahren studieren, weil an diesem Vormittag bei ihnen Forschergeist gesät wurde.