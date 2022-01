Trotz Omikron: Am Montag, 10. Januar, geht der Schulunterricht wieder los. Grundschulleiterinnen in Eckernförde und im Dänischen Wohld sind froh, dass alle Kinder in Präsenz lernen dürfen.

Schulleiterin Maren Schumacher von der Parkschule in Gettorf , Schulleiterin Heinke Marquardt aus Sprottenschule in Eckernförde sowie Ute Koschinski (von links) von der Grundschule Osdorf und Felm freuen sich, dass die Kinder am Montag trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen in den Präsenzunterricht dürfen. Quelle: Cornelia D. Mueller/Christoph Rohde/Marc R. Hofmann (Archiv)