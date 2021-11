Kronshagen

Der Grundstein für das neue Gesicht vom Ortszentrum Kronshagen ist gelegt. Ab sofort regieren die Bagger. Das 20-Millionen-Bauprojekt Roter Backsteinhof von der Baugenossenschaft Mittelholstein soll 2023 fertig sein. Ein historischer Moment. 30 Jahre wurde über die Neugestaltung diskutiert.

„Das Projekt ist schon etwas Besonderes. Nach 30 Jahren geht es los. Kronshagen kann’s!“ gab Andreas Breitner, Direktor des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen, dem 20-Millionen-Bauprojekt Roter Backsteinhof bei der Grundsteinlegung als Motto mit in die Bauphase. 2023 sollen 46 genossenschaftliche Mietwohnungen, 15 Eigentumswohnungen, Läden und ein Marktplatz fertig sein.

In der Zeitkapsel steckt eine Ausgabe der Kieler Nachrichten

Die Zeitkapsel für den gut 1,5 Tonnen schweren Grundstein wurde von Stefan Binder und Wilfried Pahl aus dem Vorstand der Baugenossenschaft Mittelholstein (bgm), Ministerin Sabine Sütterlin-Waack, Bürgermeister Ingo Sander und Andreas Breitner mit Zeitdokumenten befüllt: Die aktuelle Ausgabe der Kieler Nachrichten, Kleingeld, Baupläne und ein Hühnergott – ein Glücksstein mit einem Loch in der Mitte –, kamen in die Kupferkapsel, die Maurergeselle Michael Leckband mit einem Stein und Zement nach allen Regeln der Handwerkskunst einmauerte. Der Stein wird voraussichtlich an einer der Wände der neuen Häuser eingebaut als sichtbare Erinnerung.

Maurergeselle Michael Leckband verschloss den Grundstein mit der Zeitkapsel für den Roten Backsteinhof im Ortszentrum Kronshagen. Quelle: Beate König

Geförderter Wohnraum für 6,10 Euro Miete pro Quadratmeter

Das Bauprojekt wird vom Land mit 1,9 Millionen Euro gefördert, berichtete Ministerin Sabine Sütterlin-Waack. 200.000 Euro seien ein unmittelbarer Zuschuss. „Das ist gut angelegtes Geld“, sagte Sabine Sütterlin-Waack mit Blick auf zehn Wohnungen, die als geförderter Wohnraum entstehen. Miet-Quadratmeterpreis: 6,10 Euro. „Angesichts der aktuellen Baukostenentwicklung ist der Bau von bezahlbarem Wohnraum eine schwere Aufgabe.“ Vom Land gab es zudem eine Förderung für den Abriss der alten Elac-Wohngebäude und für die Neuerschließung des Geländes.

Bürgermeister Ingo Sander erinnerte an die historische Dimension des Baustarts für die Gemeinde: Über das neue Gesicht des Ortszentrums wird seit 30 Jahren diskutiert. „Es gab immer wieder Kritik.“ Der Mix aus Miet- und Eigentumswohnungen und die Gestaltung der Gebäude sei zum Schluss in der Gemeindevertretung einstimmig angenommen worden. Rote Giebelhäuser werden die Ecke Kieler Straße und Kopperpahler Allee in Zukunft prägen. Am Kathweg entstehen weiße Flachdachgebäude im Bauhausstil.

Die Wohnungen in den mehrgeschossigen Giebelhäusern sind 40 bis 130 Quadratmeter groß, für Einpersonen-Haushalte bis zur mehrköpfigen Familie geplant. In den Ladenflächen ist ein Coworking-Space eingeplant. „Das passiert erstmals in der Geschichte der Baugenossenschaft Mittelholstein“, erklärte Stefan Binder. 61 Stellplätze entstehen in einer Tiefgarage unter den Neubauten. Sie werden durch die neu auf der Nordseite geplante Zufahrt zur Rathaus-Tiefgarage erreichbar sein. „Wir stehen vor der Herausforderung, Wohnraum für alternde Bevölkerung, Zuwanderer zu schaffen und Klimaschutz zu berücksichtigen,“ erinnerte Verbandsdirektor Andreas Breitner.

Neubauten wird nachgesagt, sie sähen aus wie Würfelhusten

„Wir stehen wegen der Baukultur häufig in der Kritik“, sagte Breitner. Neubauten werde nachgesagt, sie sähen aus wie Würfelhusten. „Das Projekt zeigt, dass es auch anders geht.“

Kronshagen stehe vor der Herausforderung, unverwechselbar zu bleiben. „Viele Kieler leben hier. Es wird darauf ankommen, sie für das neue Ortszentrum zu entzünden.“ Als Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger nannte Breitner: Identifikation mit der Gemeinde.

Wilfried Pahl von der bgm hat schon Anrufe von Miet-und Kaufinteressenten erhalten. Konkrete Quadratmeterpreise für die frei finanzierten Mietwohnungen kann er noch nicht nennen. Sie werden über zehn Euro liegen.