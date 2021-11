Gut Bossee sagt historischen Weihnachtsmarkt wegen Corona-Lage ab

Wesensee/Bovenau

Der am dritten und vierten Adventswochenende geplante historische Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee ist von Dr. Detlev von Bülow wegen der kritischen Corona-Lage abgesagt worden. Es soll wie bereits im Vorjahr nur ein „Weihnachtsmärktchen plus“ geben. Der Himbeerhof Gut Steinwehr in Bovenau ist am Wochenende mit seinem Weihnachtsmarkt in den Hallen gestartet. „Es war richtig schön“ hieß es. Man halte auch an den geplanten Veranstaltungen am kommenden Wochenende und am dritten Advent fest. Die Weihnachtsmärkte in Bordesholm und Brügge waren vor dem ersten Advent abgesagt worden, nach Flemhude kamen am Sonnabend deutlich weniger Gäste als üblich.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Tausend Gäste waren zuletzt 2019 an den vier Veranstaltungstagen auf das Gut Bossee in Westensee geströmt. Und lange Zeit sei man guten Mutes gewesen, dass der Weihnachtsmarkt 2021 wie gewohnt durchgeführt werden kann, betonte Detlef von Bülow. „Die Entwicklungen der vergangenen Wochen führten aber zu einer wachsenden Verunsicherung – bei Ausstellern, Besuchern, beim Mitarbeiterteam und auch bei uns selbst“, führte er aus.

Virusvariante Omikron sorgt für Unsicherheit

„Stetig steigende Inzidenzen, auch wenn unser Bundesland vergleichsweise geringe Zahlen ausweist, und zuletzt die Nachrichten über Omikron haben zur Einschätzung geführt, dass es gegenwärtig nicht überschaubar ist, ob unser historischer Weihnachtsmarkt in 14 Tagen überhaupt noch stattfinden darf beziehungsweise die Sicherheit bieten kann, dass alle Beteiligten mit einem guten Gefühl dabei sind“, so von Bülow. „Wir selbst, aber auch unsere Aussteller haben mit viel Zeiteinsatz den Markt vorbereitet. Umso enttäuschender ist es, dass wir diesen nun doch absagen müssen.“

Ein „Bosseer Märktchen plus“ mit Verkauf im Wild-Hofladen, Weihnachtsbaumverkauf, Wildbratwurst und Punsch vor dem Kuhstall ist unter Hygienebedingungen am dritten und vierten Adventswochenende geplant. Auf der Homepage wird veröffentlicht, ob die Aktionen angesichts der Pandemie laufen oder nicht. Man rechnet pro Tag mit maximal 100 bis 150 Gästen, die sich gleichzeitig auf dem Gut aufhalten.

Gut Steinwehr in Bovenau hält an Weihnachtsmarkt fest

Auf Gut Steinwehr in Bovenau wird am Weihnachtsmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende, sonnabends und sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr, festgehalten. „Solange der Gesetzgeber es nicht verbietet, läuft der Markt als 2G-Veranstaltung für Geimpfte und Genesene“, hieß es am Montagmorgen. Der Eintritt ist frei, der Parkplatz kostet 3 Euro. Es gibt aber in den Hallen noch freie Standplätze für Anbieter. Auf der Homepage war dieser Hinweis zu lesen.