Damp

Das erste Etappenziel ist erreicht. Unter dem Motto „Gut Damp 2030“ baut Alexander Graf zu Reventlow den Wirtschaftshof des Anwesens für die touristische Nutzung um. Die Millionen-Investition umfasst fünf unter Denkmalschutz stehende Gebäude. Als Erstes von ihnen ist jetzt das Kleine Kuhhaus fertig.

Tourismus ist ein wichtiges wirtschaftliches Standbein für Gut Damp

„14 Ferienwohnungen können ab sofort gebucht werden“, sagt Jana Blümel. Sie leitet den Tourismusbereich auf Gut Damp. In Zusammenhang mit dem 2019 gestarteten Umbau am Kleinen Kuhhaus wuchs der Bereich auf inzwischen 24 Arbeitskräfte. Für den Grafen ist der Tourismus ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. „Um das kulturhistorisch wertvolle Ensemble für die Zukunft zu bewahren, ist es nötig, mit der Zeit zu gehen“, so der 36-Jährige.

Pläne für Gut Dorotheenthal Gut Dorotheenthal gehört mit zum Gut Damp. Auch dort sollen in bisherigen Betriebsgebäuden Ferienwohnungen entstehen. Da dort mehrere Scheunen stehen, dürften es etwa 100 sein. Zudem soll ein anliegender Acker unter dem Arbeitstitel Dorotheen-Park zum Wohnmobilstellplatz werden. 75 der 230 Stellplätze sind mit Ostseeblick geplant. Das Bauleitverfahren startete dieses Jahr. Bis zum Beginn der Arbeiten dürfte es also bis 2022 dauern.

Dabei gehört es zum Konzept, dass die Feriengäste auf dem Anwesen ein Gutserlebnis geboten bekommen. Dieser Anspruch wird im Kleinen Kuhhaus auf besondere Weise erfüllt. Wer durch das Torhaus auf den Gutshof kommt, hat eine klassische Ansicht. Ein Vergleich der vier großen reetgedeckten Gebäude dort zeigt, das am Kleinen Kuhhaus und am Großen Kuhhaus das Dach schon erneuert wurde. An der Gerstenscheune und der Roggenscheune steht das Neueindecken noch aus. Beim Blick auf die Rückseite des Kleinen Kuhhauses kommt dann eine mit dem Denkmalschutz abgestimmte architektonische Überraschung: Denn auf dieser Seite hat das Kleine Kuhhaus viele große Fenster. „Wir wollten, dass die Gäste viel Tageslicht bekommen“, erläutert der Graf. Auf weitere Besonderheiten weist Blümel hin: „In jeder Wohnung sind die alten Balken als Bestandteile integriert. Da auch die Decken sehr hoch sind, bezeichnen wir die Apartments als Ferien-Lofts.“ Ab dieser Woche können sie unter Tel. 04352/2203 gebucht werden.

„Natürlich ist das hier Strukturwandel“, ist sich Alexander Graf zu Reventlow bewusst. Dennoch bleibt die Landwirtschaft auf mehreren Hundert Hektar ebenfalls ein wichtiges Standbein. „Wir haben eine Fruchtfolge mit Gerste, Raps, Weizen und Zuckerrüben“, stellt er klar. Fürs Ackern auf Gut Damp gibt es zwei Mitarbeiter und zwei Auszubildende. Weitere Einnahmen gibt es durchs Vermieten weiterer Wohnungen und den Ruheforst.

Noch weitere historische Gebäude auf Gut Damp werden umgebaut

Mit dem Betriebsstart im Kleinen Kuhhaus sind die Arbeiten auf Gut Damp noch nicht vorbei. Als Nächstes soll das Große Kuhhaus an die Reihe kommen. Das dort befindliche Restaurant hat nach erzwungenen Corona-Pausen seit April geöffnet. Nun soll das Große Kuhhaus noch einen Veranstaltungsraum bekommen. Außerdem sollen dort nach dem Coworking-Space-Konzept Unternehmen Büroarbeitsplätze buchen können. Bis Ende 2022 soll auch dieses Kuhhaus fertig sein.

Anschließend geht es ums Sanieren des Torhauses – das einzige Denkmalschutz-Gebäude mit Dachpfannen. In ihm sind derzeit ein Tischlerbetrieb und die landwirtschaftliche Verwaltung untergebracht. Was dann noch aussteht, sind die Gerstenscheune und die Roggenscheune. In der Roggenscheune werden Ferienapartments entstehen. Die Gerstenscheune wird ein Event-Center für Konzerte und andere Veranstaltungen. Auch wenn der Graf weiß, dass auf Baustellen nicht genau geplant werden kann, wagt er eine Prognose: „Das Gesamtprojekt wird vor 2030 fertig sein.“

Der Wirtschaftshof wird in den kommenden Jahren nicht die einzige Baustelle des Gutsbetriebs sein: Auf dem zugehörigen Gut Dorotheenthal gut einen Kilometer näher an der Küste sollen Ferienwohnungen und ein Wohnmobilstellplatz entstehen