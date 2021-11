Altenholz

Das Gymnasium Altenholz feiert 50-jähriges Bestehen. Der Plan war, das Jubiläum groß zu begehen – für jede Dekade eine Aktionswoche, ein Herbstball, Feiern mit den Ehemaligen, moderiert von Alexander Bommes, der hier sein Abitur gemacht hat. Dass dieses Programm aufgrund der Corona-Pandemie nicht umzusetzen sein wird, beschloss die Schulleitung schon 2020. Stattdessen gab es am Mittwoch eine kleine Feier für Schüler und Lehrkräfte. Der Clou: Alle waren dazu aufgerufen, im Look der 70er-Jahre zu erscheinen.

Am 25. August 1971 wurde der Lehrbetrieb in Altenholz aufgenommen: 170 Sextaner in vier Klassen wurden damals eingeschult. Aber auch wenn das Gebäude seit 50 Jahren steht, stellt Lars Hollensen, Schulkoordinator und Lehrer, fest: „Eine Schule ist nie alt, sie bleibt mit ihren Schülern immer jung.“

Viele Traditionen sind in diesen 50 Jahren an der Schule entstanden und haben sich erhalten. Zum Beispiel, dass die neuen Fünftklässler zur Umschulung einen kleinen Kaktus geschenkt bekommen. Solange machen sie das schon, dass niemand mehr so genau sagen kann, wann es eigentlich angefangen hat.

Dabei sollen Traditionen aber nicht nur aus Prinzip weitergeführt werden: „Wir hinterfragen auch, was noch zeitgemäß ist“, sagt Schulleiterin Cornelia Hörsting.

Digitalisierung wird am Gymnasium Altenholz großgeschrieben

Das Gymnasium Altenholz habe sich nicht einseitig spezialisiert, sondern breit aufgestellt, so Hörsting. Sie sagt: „Wir wollen für jeden ein Angebot machen.“ Großgeschrieben werde auch die Digitalisierung. Schon in den 80er-Jahren standen im Gymnasium Altenholz die ersten Computer. Heute gibt es für Fünftklässler Unterricht in angewandter Informatik. Oberstufenschüler wurden mit Laptops ausgestattet.

Das Jubiläum ist für die Schulleitung auch Anlass, sich an Kollegen zu erinnern. „Es hängt immer viel an einzelnen Personen“, sagt Detlev Höger, stellvertretender Schulleiter. Besonders im Gedächtnis geblieben ist der ehemalige stellvertretende Schulleiter Karsten Wulff. Er inszenierte an der Schule große musikalische Werke wie „Orpheus in der Unterwelt“ und die „Carmina Burana“.

Begeisterung über neues Maskottchen

Ganz neu dabei war bei der Feier das Maskottchen der Schule: ein Wolf – so wie er auch im Altenholzer Gemeindewappen zu finden ist. Die Idee dazu hatte Kunstlehrerin Dagmar Hörner-Ströh. Entwickelt hat sie das Kostüm in Zusammenarbeit mit Fabula Filmpuppen, die schon berühmte Figuren wie Hein Daddel, das Maskottchen vom THW, hervorbrachten. Die Schüler zeigten sich sofort begeistert, berichtet die Schulleiterin. „Da wurden schon einige Selfies gemacht.“

Offen sind noch Name und Geschlecht des neuen Repräsentanten. Die Schüler sind aufgerufen, Namensvorschläge einzureichen.

In Erinnerung an die 70er-Jahre bot Sportlehrerin Kirstin Langhein auf dem Schulhof den Schülern der fünften Klasse an, alte Spiele neu auszuprobieren – mit Kreide und einem Springseil. „Das Springseil wurde neu angeschafft und kommt sehr gut an“, berichtet sie. Und manches ändert sich nie: „Die Reime, die man beim Springen aufsagt, sind noch die selben wie früher.“

Aber auch den älteren Schülern gefiel die Feier. Leander Schreiber aus der zehnten Klasse dazu: „Es ist superbunt, wir alle machen was zusammen, auch mit den Lehrern, das ist toll.“

Auch der langjährige ehemalige Schulleiter Peter Wenners war gekommen, um gemeinsam mit dem Cafeteria-Team Kuchen in der Sporthalle zu verkaufen. Das Highlight seiner Zeit an der Schule: „Jedes Jahr die neuen Sextaner willkommen zu heißen und die Abiturienten ins Leben zu entlassen.“

Um die verpassten Feiermöglichkeiten nachzuholen, plant die Schule nun, stattdessen das 55. Jubiläum groß zu feiern.