Der Schulverband Bordesholm wird die Erweiterung der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule mit einem Kostenvolumen von 4,5 Millionen Euro beantragen. Bis Mai will das Land entscheiden, welches Schulprojekt einen Impuls-Zuschuss erhält. Bordesholm hofft auf 50 Prozent. Das Thema führte zu Debatten.

HBS-Erweiterung: Debatte über erneuerte Pläne in Bordesholm

Kosten von 4,5 Millionen Euro - HBS-Erweiterung: Debatte über erneuerte Pläne in Bordesholm

Von Frank Scheer