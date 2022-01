Eckernförde

Als im November ein Laster mit einem Vorderrad an der Kaikante in die Eckernförder Hafenpromenade einbrach, schrillten die Alarmglocken. Inzwischen ist das Loch zwar fast wieder geschlossen. Doch nun stellt sich die Frage nach der Sanierung und Dauer der Absperrmaßnahmen am Stadthafen des Ostseebades. Der technische Geschäftsführer des Hafenbetreibers Stadtwerke SH, Helge Spehr, ist überzeugt, dass die Spundwand auf jeden Fall angepackt werden muss.

Die Situation im November war kritisch. Ein Tanklastwagen wollte im Hafen einen Kutter betanken, als plötzlich der Boden unter einem Rad wegsackte und das Granitpflaster einbrach. Bis zum Stoßfänger rutschte der Laster mit seinem Führerhaus ab. Für die Stadtwerke SH war damit Gefahr im Verzug. Das Loch in der Hafenpromenade wurde weiträumig abgesperrt. Später ließ der Hafenbetreiber auch die weitere Kaikante bis zur Außenmole mit einem Baustellenzaun vorsorglich abgrenzen.

Gutachten werden in wenigen Wochen erwartet

Taucher nahmen die stählerne Spundwand unter die Lupe und entdeckten mehrere durch Rostfraß entstandenen Löcher, aus denen teils der Sand heraus rieselte. Sie wurden inzwischen provisorisch geflickt. Um auf Nummer sicher zu gehen, haben die Stadtwerke einen Geophysiker und einen Statiker damit beauftragt, die aktuelle Haltbarkeit und Stabilität der Spundwand zu untersuchen und Hinweise für die Sanierung aufzuzeigen.

Noch ist die Kaikante des Eckernförder Stadthafens aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Hafenbetreiber und Stadt warten zunächst auf das Spundwand-Gutachten. Quelle: Christoph Rohde

Ende Januar/Anfang Februar erwartet der Hafenbetreiber die Ergebnisse der Gutachter. „Dann wissen wir, wie es mit der Sanierung weitergehen kann. Ob nur ein bisschen erneuert werden muss oder ganz viel“, sagt Spehr. Auch mit der Stadt gilt es, die weiteren Schritte abzustimmen.

Doch noch stellen sich viele Fragen: Wo genau liegt hinter der maroden Stahlspundwand noch eine ältere Betonwand? Wo ist die Sanierung akut? Und wo kann sie noch warten? „Dafür kooperieren wir mit einem technischen Büro“, sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer.

Im schlimmsten Fall haben sich mehr Hohlräume gebildet

Der günstigste Fall wäre es, wenn hinter der Spundwand keine weiteren Hohlräume entstanden sind, wie der, der den Laster zum Einsinken brachte. Spehr: „Dann könnten wir uns auf die Sanierung der Außenspundwand konzentrieren.“ Der schlechteste Fall wäre es hingegen, wenn sich hinter der gesamten Stahlspundwand durch die Löcher Hohlräume gebildet hätten. „Dann hätten wir nicht mehr allzu viel Zeit“, prognostiziert Spehr.

Dass die Sanierung der Spundwand teuer wird, ist klar. Solche Arbeiten gehen schnell in die Millionen. Immerhin sind knapp 400 Meter Kaimauer zu prüfen und zu sanieren. Spehr favorisiert eine solide Instandsetzung Beton, der länger als Stahl halten würde. Idealerweise würden die Arbeiten mit dem anstehenden Hochwasserschutz in Eckernförde kombiniert. Ob so lange Zeit bleibt, ist fraglich.

Hafen-Veranstaltungen lassen sich anpassen

Offen ist auch, wann der Bauzaun an der Hafenkante wieder verschwindet. „Es ist nicht unsere Absicht, damit in die Saison hineinzugehen“, sagt Spehr. Versprechen lässt sich das allerdings nicht und hängt von den Experten-Einschätzungen zur Haltbarkeit der Kaimauer ab. Die Spundwand-Sanierung selbst könnte frühestens im nächsten Jahr beginnen.

Kollidiert Hafen-Instandhaltung mit Tourismus? Stefan Borgmann, Chef der Eckernförde Touristik & Marketing GmbH, sieht die Lage pragmatisch. Er hat zwar Hoffnung, dass die großen Hafen-Stadtfeste wie Sprottentage im Juni und Piratenspektakel im August vor dem Corona-Hintergrund wieder halbwegs im normalen Rahmen angeboten werden könnten. „Doch wenn die Hafenfläche durch Baustellen kleiner wird, dann ist es für uns auch kein Problem, kleiner zu planen.“ Die Veranstaltungen würden der Situation angepasst, darin habe man inzwischen Übung.

Zwar hätte der Touristikmanager den Hafen lieber ohne Zaun. „Aber wenn es technisch nötig ist, können wir uns damit arrangieren“, so Borgmann.