Weihnachtszeit, besinnliche Zeit. Zeit, um Erlebtes zu verarbeiten. Die letzten 365 Tage im Leben von Malte Voigt waren verrückte, aufregende und erfolgreiche. Der 28-jährige Linksaußen des Drittligisten TSV Altenholz tauchte für kurze Zeit ins Big Business des Profisports ab, bejubelte mit dem THW Kiel den Sieg in der Handball-Champions League und die Deutsche Meisterschaft – und geht nun wieder in der Edgar-Meschkat-Halle für das Wolfsrudel in der Dritten Liga auf Torejagd.

Auswärtsreisen mit dem Flugzeug: „Das war NBA-Style“

„Es kommt einem immer noch alles etwas surreal vor“, sagt „Voigti“ (gesprochen: Feuchti), der beim TSV Altenholz bis zum 6. Januar 2022 trainingsfrei hat. Für den Kopf sei das jetzt ganz wichtig. Einfach mal alles sacken lassen. Voigt reflektiert: „Es war ein unglaubliches Privileg, sich für einige Monate nur um Handball und den eigenen Körper kümmern zu dürfen.“ Der Profisport lebte in der Pandemie als Blase weiter, während der Amateursport ruhte. Zu Auswärtsspielen ging es urplötzlich mit dem Flieger anstatt mit dem Bus. „Das war NBA-Style – irgendwie extrem aufregend. Die Jungs haben immer zu mir gesagt: Malte, du bist genau zum richtigen Zeitpunkt hier. Es war eine besondere Zeit.“

Voigt räumte in sechs Monaten fast alle Titel ab, die man im Handball in kurzer Zeit gewinnen kann. Er ließ aufhorchen mit sieben Treffern gegen die Rhein-Neckar Löwen. Doch für den ehemaligen Flensburger, der mit kurzen Unterbrechungen seit sieben Jahren das Altenholzer Trikot trägt, war das kein Grund, die Bodenhaftung zu verlieren: „Ich bin 28 Jahre alt und immer noch der, der ich vorher war. Zu den Trainingsfleißigen gehörte ich auch in Altenholz, bin zusätzlich immer drei bis vier Mal in der Woche im Gym gewesen. Gelernt habe ich beim THW zweifelsohne, dass man stets die Ruhe bewahren muss. Man darf nicht ungeduldig werden, dazu gehört im menschlichen Bereich ein Schuss Empathie.“

Lohrbach: „Er hat sich Nullkomma gar nicht verändert“

Voigt kann Empathie. Und so fiel ihm die Rückkehr nach Altenholz leicht. „Ich verhalte mich grundsätzlich nicht anders, als vor meinem Abenteuer beim THW. Doch ich versuche, Erlerntes weiterzugeben, ohne dabei besserwisserisch rüberzukommen.“ Der Linksaußen lieferte bei den Wölfen sofort wieder ab, ist nach 13 Spielen mit 75 Toren die Nummer drei der Drittligatorschützenliste, zeigt seine Qualitäten in der Abwehr auf der für Außen atypischen Halbposition. „Voigti war schon vor seinem Abstecher zum THW Führungsspieler bei uns. Er hat sich Nullkomma gar nicht verändert. Das war vom Naturell aber auch nicht zu erwarten“, lobt TSVA-Coach André Lohrbach.

Und privat? Gab es einen Hype? „Im Bekanntenkreis wird manchmal gefrotzelt: Da kommt der Champions-League-Sieger. Aber ich kann in Kiel noch immer entspannt auf die Straße gehen, trinke auch ohne schlechtes Gewissen beim Feiern mal ein Bier in der Öffentlichkeit. Ab und an wird man angesprochen, ob man ein Selfie machen kann. Sonst ist alles wie immer. Mein Alltag ist wieder so wie vor der Zeit beim THW. Ich bin wieder Student und Handballer beim TSV Altenholz. Den Jahreswechsel will er nutzen, um „einfach mal abzuschalten und zu genießen.“ Und wohl auch um zu verstehen, was alles im letzten Jahr passiert ist.